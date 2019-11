La Silicon Valley à l'assaut de l'Europe

Le Global Ventures Summit (GVS) va se tenir pour la première fois en Europe, au Luxembourg, après avoir fait des étapes cette année en Indonésie, et plus récemment au Mexique.

Le Global Venture Summit, marque déposée et propriété de Parkpine Capital, est un sommet qui a pour objectif de réunir des conférenciers inspirants, les principaux fonds de capital-risque de la Silicon Valley, ainsi que l’écosystème start-up local, afin de créer des synergies et surtout des deals potentiels entre investisseurs et start-up.

Pour le Global Ventures Summit Europe en novembre, le Luxembourg accueille une myriade d’orateurs de premier plan, des start-up venant des quatre coins de l’Europe ainsi que plus de 40 fonds de capital risque de renom, tels que Billy Zane de Parkpine Capital, Alex Estevez d’Accel Partners ou Karan Wadhera de Casa Verde. Pour avoir un ordre d’idées, en 2018, plus de 25 millions de dollars de deals ont été conclus lors des Global Ventures Summits, et plus de 250 millions de dollars ont été validés au cours des douze mois qui ont suivi les Sommets.

Le Luxembourg a été choisi comme étape européenne par le Global Ventures Summit, en 2019, en raison de son écosystème start-up local en plein essor mais aussi parce que le pays est classé dans le top 3 des places financières de l’Union européenne.

Le sommet se déroulera entre la Maison du savoir et la Maison des arts et des étudiants à Belval, au cœur des anciens hauts-fourneaux, et de la nouvelle Université du Luxembourg multilingue, centrée sur la recherche, et internationale.

Un tel rassemblement au Luxembourg est une preuve supplémentaire d’un environnement positif, ouvert et favorable aux entreprises et aux start-up que le pays a su construire au cours des dernières années, et souhaite poursuivre. Pour preuve de l’importance de l’évènement, le Premier ministre luxembourgeois, M. Xavier Bettel, et le ministre des Finances, M. Pierre Gramegna, assisteront tous deux au sommet.

