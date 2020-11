«Viande fraîche», une nouvelle offre ALDI

Les clients ALDI Luxembourg ne méritent que le meilleur! C’est pourquoi ALDI ajuste son assortiment chaque jour et s’engage à présent à offrir un vaste assortiment de viande de 1er choix qui répond à des exigences élevées au niveau de la qualité et de la traçabilité.

Selon ALDI, la qualité doit être accessible à tous. Environ 25 articles différents sont déjà proposés dans les rayons viande fraîche d’ALDI Luxembourg, cette gamme est régulièrement élargie avec des offres temporaires et saisonnières, telles que des spécialités pour le barbecue en été ou d'autres offres pour les jours de fête.

Dans cette offre, on trouvera aussi de la viande issue de fermes et pâturages luxembourgeois. Ceci afin de rester fidèle à la philosophie: consommons local! La viande luxembourgeoise est d’ailleurs appréciée dans tout le pays pour sa qualité et sa richesse nutritionnelle. La dénomination «circuits courts» prend ici toute son importance.

Dans le but d’offrir toujours plus de transparence quant à la fraîcheur et la traçabilité des produits, un code QR ou code ATC a été introduit sur les emballages de viande. Il s’agit d’une combinaison de 7 à 23 chiffres et lettres qui vous informe sur l'origine et la qualité de la viande.

À l’aide de votre smartphone, vous pouvez scanner le code QR. Le résultat? En quelques secondes, vous obtenez une transparence totale sur l'origine de votre produit. Vous pouvez ainsi connaître le producteur, à quels certificats stricts le produit répond, de quelle partie de l'animal il s'agit, etc. Si vous ne trouvez pas le code QR, vous pouvez entrer manuellement le numéro ATC sur le site ALDI transparency code. ALDI fait de grands efforts pour travailler en étroite collaboration avec ses producteurs pour continuer à renforcer et élargir ce service.

ALDI Luxembourg reste donc soucieux de la qualité de ses articles, de leur fraîcheur, de leurs prix bas et de la satisfaction de sa clientèle, de plus en plus nombreuse au Luxembourg. Un bon signe que cette stratégie commerciale porte ses fruits.

Plus d'infos à découvrir dans le nouveau rayon de viande fraîche sur aldi.lu.