Festival des vins de Toscane 2018

La 14e édition du Festival des Vins de Toscane aura lieu du mercredi 14 au samedi 17 mars 2018 de 15h à 20h (samedi de 11h à 18h) à la vinothèque VINISSIMO. VINISSIMO présentera plus de 50 domaines et plus de 200 vins parmi les mieux cotés et les plus renommés de Toscane, en présence de nombreux viticulteurs. Il s’agit d’un évènement exceptionnel ainsi que de la plus grande dégustation de vins de Toscane au Grand-Duché de Luxembourg et sa grande région.

Alexandre Proudhon, Sommelier Conseil et Meilleur Sommelier de Luxembourg, présentera ses nouvelles sélections exclusives 2018, avec notamment les grands vins de la célèbre maison viticole Antinori. Profitez de conditions exceptionnelles sur l’ensemble des vins et des huiles d’olives présentés et découvrez en exclusivité la carafe électronique IFAVINE qui permet l’aération et l’optimisation de vos grands crus en quelques minutes seulement.

• Plus d’infos sur www.vinissimo.lu et sur la page Facebook de Vinissimo.

Entrée et parking gratuit.