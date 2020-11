Pourquoi choisir un forfait mobile sans engagement?

Il existe sur le marché luxembourgeois un grand nombre d’offres en matière d’abonnements pour smartphone. Pas toujours évident, donc, de s’y retrouver dans cette jungle technologique! Avec un forfait mobile sans engagement, vous ne risquez pas de vous tromper. Explications.

Un forfait mobile sans engagement, c’est la liberté

Choisir un abonnement pour smartphone sans engagement, c’est, comme son nom l’indique, être libre de changer facilement de forfait, quand vous le voulez. Vous avez la possibilité de rompre votre contrat à tout moment, et ce sans débourser le moindre centime d’euro. Les autres forfaits mobiles, avec engagement donc, vous lient pour une durée déterminée – généralement 12 ou 24 mois. Vous êtes donc obligé de garder cet abonnement durant ce laps de temps. Si vous voulez changer de forfait au cours de cette période, il vous faut alors payer des frais supplémentaires.

Avec un forfait mobile sans engagement, vous pouvez essayer votre abonnement sans risque. S’il ne répond finalement pas à vos attentes, vous pouvez changer. Si vous trouvez un forfait moins cher chez un autre opérateur ou chez le même opérateur, vous pouvez changer. Si vos besoins évoluent, vous pouvez changer. Et si vous en êtes satisfait, tant mieux!

Bien choisir son forfait mobile sans engagement

S’il n’y a pas de risque à choisir un forfait mobile sans engagement, il est toutefois conseillé de ne pas se précipiter sur la première offre venue. Prenez un peu de temps pour comparer les prix des abonnements, ce qu’ils comprennent – données mobiles, SMS, appels, etc. – et leurs conditions. Dans tous les cas, n’oubliez pas le plus important: choisissez un forfait mobile qui répond à vos besoins. Orange, notamment, propose uniquement des forfaits mobiles sans engagement, à des prix attractifs. L’abonnement BeUnlimited, par exemple, vous permet de profiter d’un forfait sans engagement, et illimité en national, pour seulement 39 euros/mois! Quels que soient vos attentes et votre budget, vous trouverez un forfait adapté, qui ne vous lie pas pour une durée déterminée.

Et si je veux un smartphone avec mon abonnement?

Orange vous permet de profiter à la fois d’un forfait mobile sans engagement et d’un mobile à bas prix. Indépendamment de votre abonnement, vous avez en effet la possibilité d’étaler le paiement de votre nouveau smartphone, sous forme de mensualisations. Vous pouvez également faire de belles économies, en recyclant votre ancien téléphone portable. Orange vous permet de gagner, selon le modèle remis, jusqu’à 400 euros sur le prix de votre nouveau smartphone!



Découvrez tous les forfaits mobiles sans engagement d’Orange