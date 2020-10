5G et jeux vidéo, le duo parfait!

Le marché du Gaming est en pleine expansion: désormais près d’un tiers de la population mondiale joue aux jeux vidéo, soit près de 3 milliards de gamers (1). Ce secteur est désormais le premier secteur du divertissement et les jeux vidéo ont généré plus de deux fois le chiffre d'affaires mondial de l'industrie du cinéma et de la musique enregistrée réunies (2). Son point fort: une démocratisation de la pratique dans une population de plus en plus «grand public» et familiale. En 2021, l’industrie du jeu vidéo pèsera 138,4 milliards de dollars (3) et n’est pas prête de s’arrêter là.

Jouer partout, tout le temps

Le jeu vidéo prend de plus en plus de place dans notre vie. Certains jouent à la maison, d’autres en mobilité voire même au travail! C’est là que la dernière innovation, le Cloud Gaming, aussi appelé «jeu vidéo en streaming», entre en scène. Cette toute nouvelle technologie permet d’avoir accès à un catalogue de jeux vidéo pour jouer en «streaming» via Internet, sur n’importe quel écran connecté. Il est désormais possible de commencer une partie sur un ordinateur ou une télé et de la continuer dans les transports en commun sur son mobile. Plus besoin de console, plus besoin d’ordinateur surpuissant, plus besoin d’acheter chaque jeu indépendamment. Tout est inclus. C’est cela que propose l’application Blacknut.

À l’instar de Netflix pour le cinéma et les séries, Blacknut, offre un accès illimité à un catalogue de plus de 400 jeux vidéo de tous styles auxquels vous pourrez jouer sans restriction, via une formule d’abonnement «tout inclus». Pour les familles, Blacknut propose également un système de contrôle parental, très utile pour filtrer les jeux selon l'âge des enfants. La demande est considérable et ce nouveau marché pourrait atteindre 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2023 (3).

L’explosion de ce nouveau mode de consommation va aussi être portée par l’arrivée d’une autre technologie capable de supporter la masse de données grandissante et le besoin de mobilité des joueurs: la 5G.

La 5G au service du Cloud Gaming

Le jeu vidéo en streaming exige une connexion Internet d’une fiabilité sans faille, très supérieure à celle des désormais très populaires services de vidéos ou de musiques «à la demande». L’arrivée de la 5G, avec son 1 Giga-bit par seconde, répond particulièrement bien à ces besoins. Une aubaine pour le Cloud Gaming, où il ne peut y avoir de latence entre l’action du joueur sur sa manette et ses répercussions dans le gameplay.

Pour une expérience optimale de jeu, la latence, également appelée «Ping», doit être la plus proche possible de zéro. Or, la 5G promet une latence inférieure à 10 millisecondes, contre 40 à 60 millisecondes en moyenne pour la 4G actuellement. L’arrivée de la 5G et de son très-haut-débit, sera aussi efficace que si vous aviez accès à la fibre optique sur votre téléphone, elle permettra de profiter pleinement de l’expérience du Cloud Gaming avec une fluidité et une vitesse exceptionnelle, et la possibilité de divertissements «nomades» jamais vus auparavant. La 5G, définitivement une bonne nouvelle pour les amoureux du jeu vidéo.

Tenez-vous prêts! À partir du 16 octobre, POST élargit sa gamme d’offres mobiles avec son offre 5G POWER. Trois nouveaux forfaits 5G, tout inclus, appels/SMS/Internet mais également Blacknut, l’option 100% Cloud Gaming.

Sources

1/ Global Video Game Consumer Segmentation - report from DFC Intelligence Published Date: August 12, 2020

2/ https://fr.statista.com/infographie/22382/chiffre-affaires-mondial-industrie-du-divertissement-jeux-video-cinema-musique-enregistree/

3/ Global Games Market Report - report from Newzoo, Published Date: May 8 2020