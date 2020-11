Gérez votre patrimoine en ces temps incertains

Un contexte macroéconomique chahuté

La situation actuelle est marquée par des incertitudes, quant à l’évolution et la durée de la crise sanitaire, et sur l’impact de cette crise sur les marchés financiers et l’économie. Qui seront les gagnants et perdants de cette crise? Quels seront les impacts économiques à court et moyen terme? Faut-il nécessairement renoncer à la performance si je souhaite protéger mon capital? Comment investir aujourd’hui pour faire fructifier mon patrimoine à long terme pour moi et mes enfants? Autant de questions que se posent les investisseurs à l'heure actuelle.

Quelle approche d’investissement privilégier?

À la Banque de Luxembourg, les équipes d’investissement adoptent une gestion de conviction, guidée par le bon sens et par des principes de prudence. Cette méthodologie repose sur des parti-pris assumés, qui amènent à délaisser certains secteurs d’activité. Elle s’inscrit dans une démarche à long terme, ne cédant pas aux effets de mode. Vous investissez ainsi dans des valeurs de qualité, transparentes et raisonnablement valorisées.

Quels avantages à confier vos avoirs à des spécialistes?

Suivre et analyser l’évolution quotidienne des marchés financiers pour faire face à leur volatilité, nécessite d’y consacrer du temps et d’avoir un grand niveau d’expertise. Les spécialistes de la Banque de Luxembourg s’occupent de votre patrimoine et prennent pour vous les meilleures décisions d’investissement vous permettant de disposer d’un portefeuille diversifié, d’investissements internationaux et de valeurs de qualité.

Les performances sont-elles au rendez-vous?

Sur la totalité d’un cycle boursier, les gestions Banque de Luxembourg enregistrent des résultats qui dépassent leurs indices de référence. Et leur historique de performance a su mettre en exergue la résilience de leur gestion dans toutes les phases de marché, particulièrement en période de turbulences.

Une expertise centenaire

Prendre les bonnes décisions pour la gestion de votre patrimoine ne s’improvise pas. Il est important de s’appuyer sur un banquier privé expérimenté et reconnu. «Nous vous offrons un service personnalisé et mettons à votre disposition un banquier privé dédié. Depuis 100 ans, nos experts vous accompagnent dans la préservation, la valorisation et la transmission de votre patrimoine. Contactez-nous pour en savoir plus sur les solutions d’investissement les plus adaptées pour vous et votre famille».

