C'est la semaine Emilia-​​Romagna chez Vinissimo

Quel est le point commun entre le parmigiano reggiano, le grana padano, le vin Sangiovese, le bœuf romagnola? Ces produits viennent tous d’Émilie-Romagne, la région qui compte le plus grand nombre de produits DOP (denominazione di origine protetta - appellation d'origine protégée) en Italie!

Cette semaine, Vinissimo vous présente les merveilles de ses producteurs. Au comptoir, retrouvez les différents caractères du parmesan reggiano, de 12 mois à 80 mois, de la maison Faraboli, le «roi des fromages italiens». Découvrez à la vinothèque, les domaines familiaux d'Umberto Cesari, d'Enio Ottaviani et de Noelia Ricci, qui vous proposent leurs vins à des conditions très préférentielles. Et le vendredi 18 septembre, réservez votre soirée à notre restaurant Divino pour un menu dégustation exceptionnel autour des viandes Mora Romagnola et Bianca Romagnola, accompagnées des vins d'Umberto Cesari.

Liste complète des domaines et menu dégustation disponibles sur le site vinissimo.lu

Vinissimo

1 Boulevard F.W. Raiffeisen – L-2411 Luxembourg

Tél : 52 52 10 500 – www.vinissimo.lu

Facebook/vinissimoluxembourg