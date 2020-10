Hifi international lance sa «Big Collecte»

Le recyclage occupe une place de plus en plus prépondérante dans la politique des entreprises qui œuvrent en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. Cela passe par une sensibilisation du grand public sur une consommation plus responsable et sur la nécessité de donner une seconde vie aux déchets les plus divers. HIFI INTERNATIONAL ne déroge pas à la règle et s’inscrit dans cette démarche depuis déjà plusieurs années.

C’est dans ce contexte que l’entreprise organise «LA BIG COLLECTE», du mardi 27 octobre au samedi 21 novembre. Une première! Il s’agit là en effet de la plus importante opération de recyclage menée au Luxembourg, à travers un partenariat avec les sociétés luxembourgeoises agréées, Ecotrel, Ecobatterien et SuperDrecksKescht. Concrètement, l’objectif est d’inciter les Luxembourgeois à rapporter en magasins, les appareils électroménagers et multimédias dont ils ne se servent plus: téléviseurs, machines à laver, smartphones, cartouches d’encre, aspirateurs… Nul besoin d’une liste exhaustive pour comprendre que tous vos vieux appareils seront repris, qu’ils aient d’ailleurs été achetés ou pas chez HIFI INTERNATIONAL.

10 kilos d’appareils inutilisés chez soi

Cette initiative d’envergure repose sur un constat, comme l’explique Emmanuel Berg, Marketing Manager chez HIFI INTERNATIONAL: «selon des statistiques européennes, on conserve en moyenne 10 kilos d’appareils inutilisés. De plus, la période de confinement a été l’occasion de faire énormément de tri dans les placards, dans les garages ou les greniers». Non seulement le recyclage permet de donner une seconde vie à tous ces appareils, mais il contribue également à préserver l’environnement d’une pollution certaine. «Certains appareils contiennent des matériaux qui réclament une attention particulière quand ils arrivent en fin de vie. Les batteries de smartphones sont l’une des sources d’accumulation de certains métaux lourds et d’autres produits chimiques pouvant mener à la contamination du sol et à la pollution de l’eau. Le gaz contenu dans un moteur de réfrigérateur est aussi très polluant», précise Emmanuel Berg.

Les dépôts pourront être effectués dans un des points de collecte au sein des douze magasins HIFI INTERNATIONAL du pays, ou encore par l’intermédiaire du livreur d’Hifi venant amener un nouvel appareil.