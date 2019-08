Comment trouver votre banque au Luxembourg?

Ouvrir un compte bancaire

Le processus est simple. Si vous souhaitez ouvrir un compte particulier, vous aurez besoin d’une pièce d’identité, un justificatif de domicile, un contrat de logement, une attestation de prêt immobilier ou même une facture récente émise par un service public. Certaines banques demandent une preuve d’emploi.

Le problème est que fréquemment, en tant qu’expatrié, vous avez besoin d’un compte bancaire avant votre arrivée, afin de trouver un logement. Si vous prenez une location, vous devrez une caution. Vous devrez donc avoir un compte au Luxembourg pour arranger la garantie bancaire. Si vous vous trouvez dans cette situation, pas d’inquiétude. Certaines banques proposent aux expatriés d’ouvrir un compte bancaire depuis l’étranger. Vous pouvez même l’ouvrir en ligne. En l’espace de quelques jours, votre compte bancaire sera ouvert!

Si vous voulez avoir accès à des cartes de crédit, des cartes de débit ou d’autres services liés à votre compte, vous devez fournir une preuve de revenus réguliers. Ou, à défaut, un montant convenu doit être versé chaque mois sur votre compte bancaire. Si vous habitez en dehors du Luxembourg, mais que vous y travaillez, vous pouvez ouvrir un compte bancaire pour non-résident. Dans ce cas, il vous suffit de justifier votre adresse à des fins de correspondance. Les banques proposent des offres en fonction de vos besoins. Comparez les frais et vérifiez chaque offre avant d’ouvrir un compte. Assurez-vous de comprendre tous les frais potentiels.

Virements à l’étranger

L’une des questions les plus courantes pour les expatriés concerne le transfert de fonds d’un pays à l’autre. Des frais peuvent être imposés aussi bien par la banque émettrice que par la banque destinataire, les fonds peuvent prendre un délai plus ou moins long avant d’atteindre leur destination. Si vous comptez réaliser des opérations transfrontalières régulières, la meilleure solution est d’en parler avec votre banque.

À l’heure actuelle, l’offre des banques est beaucoup plus complète et l’ouverture d’un compte bancaire est beaucoup plus facile que par le passé. En fait, vous n’avez plus besoin d’avoir plusieurs banques. Vous pouvez réaliser toutes vos opérations à partir d’un seul compte au Luxembourg. Le processus est encore plus fluide grâce à la banque mobile.

Informations fiscales

De nombreuses banques, dont ING, offrent aux expatriés un accès exclusif à une équipe d’experts, qui sont en mesure de répondre à leurs questions fiscales. Bien que les montants des intérêts des comptes d'épargne soient soumis à des retenues fiscales, une part importante de l’épargne peut être exonérée d’impôt et certains produits comportent des avantages fiscaux.

Pour plus d’informations sur l’offre ING pour les expatriés, cliquez ici.