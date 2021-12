ALDI, 30 ans au Luxembourg!

Un premier magasin de 700 m² à Dudelange, au sud du pays, a ouvert ses portes le 19 décembre 1991. Voilà en une phrase ce que ALDI représentait au Luxembourg il y a 30 ans. ALDI Luxembourg, fidèle à son ADN au niveau européen, se voulait dès le début proche du consommateur, proposant des produits de qualité à prix bas dans un environnement commercial accueillant.

Durant ces derniers 30 ans l’enseigne, qui compte actuellement 17 magasins à travers tout le pays, a considérablement diversifié son offre, avec de nombreux produits frais (fruits et légumes, pains, viandes, bio etc.). L'accent a également été mis sur la traçabilité, critère de plus en plus important aux yeux des consommateurs, et qui joue pleinement son rôle dans une consommation dorénavant plus durable et responsable... «Haut fir Muer» fait partie intégrante des valeurs de ALDI.

Afin de renforcer son offre spécifique pour le Grand-Duché, ALDI Luxembourg a mis en place, depuis quelques années, une équipe dédiée (Category Managers) afin d'analyser le marché local, les attentes des clients, et ainsi leur proposer un assortiment de produits y répondant.

Un miroir de la société luxembourgeoise!

Dans les différents rayons des magasins, le client dispose désormais aussi d’un choix encore plus large de produits luxembourgeois et régionaux. Au total, 250 produits exclusifs pour les clients grand-ducaux ont été introduits dernièrement, ce qui représente 15% de l’offre totale. ALDI en 30 ans, a pris conscience de l’importance des différentes communautés étrangères au Luxembourg, en présentant des assortiments portugais, italiens, asiatiques, etc. ALDI est ainsi devenu un miroir de la société luxembourgeoise!

Grâce au nouveau concept d’aménagement des magasins, dit ANIKo, ALDI a su renouveler son image de marque et offre plus de confort et de convivialité à ses clients: la présentation des produits est maintenant plus claire, et le client peut ainsi mieux se repérer.

Le client est roi

Pour célébrer ses 30 bougies, en cette fin d’année 2021, ALDI Luxembourg lance dans ses 17 magasins au Grand-Duché, du 1er au 19 décembre, une campagne de communication. Comme à l’accoutumée, quand ALDI fait la fête, c’est le client qui est roi. ALDI s’agrandit comme tous ses magasins. Cette année, le magasin de Mersch a été agrandi en juin dernier, et offre dorénavant une surface de 2 000 m² à sa clientèle. Le magasin de Dudelange a lui aussi fait peau neuve, fin novembre. En 2022, ALDI agrandira encore son réseau de magasins avec le numéro 18, à Luxembourg-Beggen. De plus, l’enseigne se rapproche des 200 collaborateurs au total.

ALDI reste malgré son jeune âge, fidèle à son approche de base: plus de choix, plus de fraîcheur et plus de produits locaux et durables, mais à prix ALDI inchangés. Une stratégie commerciale des plus appréciables, et qui nous réserve encore de nombreuses surprises pour les années à venir.