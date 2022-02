De l'argent dort peut-​​être dans vos tiroirs

A l’échelle mondiale, ce sont plus de 1,5 milliard de téléphones portables qui sont fabriqués chaque année. Pourtant, seulement 1 à 2% de ce chiffre impressionnant est recyclé. On estime par exemple que moins de 10% des mobiles luxembourgeois ont une deuxième vie. Il y a donc aujourd’hui des dizaines voir des centaines de milliers de téléphones qui dorment dans les tiroirs au Grand-Duché.

Chaque smartphone est pourtant constitué de matériaux rares et précieux tels que l’or, l’argent, le cobalt, le lithium pour la batterie ou encore le tungstène. Le recyclage des anciens téléphones est donc devenu un défi majeur pour permettre de préserver les ressources et la planète.

Orange Luxembourg a lancé la semaine dernière son programme «Re» et offre une seconde vie à votre ancien téléphone. Déjà plus de 6 000 appareils collectés au Luxembourg. Et ce n’est que le début!

Déjà plus de 6 000 téléphones recyclés

Le groupe Orange s’est engagé depuis 2015 à intégrer des principes d’économie circulaire au sein de ses différentes entités. Grâce à la mise en place de cette initiative, 6 000 téléphones portables ont déjà pu être collectés directement dans les shops d’Orange Luxembourg. Ce chiffre contribue aux 15 millions d’appareils collectés par le groupe Orange à travers le monde depuis dix ans.

En quoi consiste le Programme Re?

Sur cette même idée, Orange Luxembourg a donc lancé le 31 janvier son nouveau programme «Re», qui sensibilise le grand public à l’impact des mobiles sur l’environnement, et qui encourage les Luxembourgeois à rapporter leurs anciens téléphones mobiles en shop. «À travers ce programme, le groupe Orange souhaite renforcer son engagement en matière de diminution de l’impact environnemental lié au marché des téléphones portables», explique Barbara Fangille, Head of Communication d’Orange Luxembourg.

Le programme Re d’Orange Luxembourg s’appuie sur 4 actions majeures:

1. Re comme Reprise

Orange Luxembourg collecte les téléphones portables non utilisés dans ses 11 shops à travers le Luxembourg. «En échange, en fonction de l’état et de la marque du téléphone, nous distribuons un bon d’achat d’une valeur pouvant aller jusqu’à 700 euros. Quel que soit le téléphone, nous offrons au minimum 2 euros. À travers cette collecte solidaire, nous offrons une deuxième vie aux portables et permettons aux donateurs d’obtenir une belle réduction sur l’achat d’un téléphone de dernière génération», explique Mustapha Rahem, Directeur Distribution d’Orange Luxembourg. Vous pouvez d’ailleurs estimer la valeur de votre ancien téléphone directement via le site internet d’Orange Luxembourg.

2. Re comme Reconditionnement

A côté des offres de mobiles neufs, Orange Luxembourg propose depuis plusieurs années la vente d’appareils reconditionnés en shop, proposant une garantie de 24 mois. «Offrir une seconde vie à un téléphone portable, c’est faire un geste pour la planète, mais c’est aussi une opportunité de s’offrir un smartphone comme neuf à moindre coût», rappelle Barbara Fangille, Head of Communication d’Orange Luxembourg. Elle poursuit: «Le processus complexe de reconditionnement est confié à notre partenaire CompaRecycle, une société qui œuvre depuis des années pour la préservation des ressources de notre planète grâce au recyclage et au reconditionnement de produits électroniques». Le reconditionnement des appareils collectés s’effectue donc au niveau local: Belgique, France et Luxembourg, avant que les appareils reconditionnés trouvent une seconde vie sur ce même marché local.

3. Re comme Recyclage

Les téléphones portables qui ne sont plus en état de marche, et qui ne peuvent être reconditionnés sont quant à eux recyclés, afin d’en préserver les composants réutilisables pour la fabrication d’un nouveau téléphone. Un principe qui fait rimer préservation de l’environnement et économie circulaire.

4. Re comme Réparation

Orange Luxembourg souhaite plus que jamais offrir un service de proximité à ses clients. L’opérateur propose donc un service de réparation des mobiles grâce à un partenaire luxembourgeois. En effet, en plus des éventuels problèmes de connectique défaillante ou encore de batterie vieillissante, nos téléphones ne sont pas à l’abri d’une chute, et un écran cassé est vite arrivé. Les conseillers Orange Luxembourg sont disponibles du lundi au samedi pour répondre aux besoins et questions des clients dans les shops à travers le territoire.

Pour en découvrir plus à propos du programme Re, et échanger un ancien téléphone mobile contre un bon d’achat, cliquez ici.