Une rétrospective sur Bert Theis au Mudam

À travers des maquettes, des documents, des dessins préparatoires, des photographies et des vidéos, l’exposition offre un large panorama des projets dans l’espace public qui l’ont fait connaître. Elle dévoile aussi des aspects moins identifiés de son travail, comme ses collages, ses œuvres interrogeant l’histoire de l’art, la société et le statut des images, ses performances ou encore ses text works. L’exposition a également donné lieu à la publication d’un ouvrage monographique, réalisé en collaboration avec Mousse Publishing.

À l’occasion de cette rétrospective, le Mudam Luxembourg – musée d’Art moderne Grand-Duc Jean s’associe à différents partenaires culturels pour mettre en valeur un ensemble d’œuvres, existantes ou initiées pour l’occasion, dessinant un «Archipel Bert Theis» à l’échelle du Luxembourg et au-delà. Dans leur diversité, les propositions réactivent les multiples facettes du travail de Bert Theis et témoignent de la portée de son héritage.

Tous les événements: gratuits | sans réservation

Book Launch Bert Theis, Building Philosophy – Cultivating Utopia

29.03.2019 | 17h00 Mudam Auditorium | EN Conversation between Enrico Lunghi, Mariette Schiltz and the authors of the publication, Gerald Raunig, Marco Scotini and Elvira Vannini. Moderation by Christophe Gallois.

Concert Mark Uncle Band (Vintage Rock, Milan)

29.03.2019 | 20h00 European Pentagon, Safe & Sorry Pavilion, Place de l’Europe - Kirchberg

Isola Reunion Dans le cadre de la fête de la musique.

21.06.2019 | 18h00 European Pentagon, Safe & Sorry Pavilion, Place de l’Europe - Kirchberg Performance musicale de Steve Piccolo et Gak Sato, inspirée par la partie d’échec sonore Reunion (1968) entre John Cage et Marcel Duchamp.

Arcipelago Bert Theis L'exposition se prolonge

L’exposition se prolonge avec des propositions se déployant à l’échelle du Luxembourg et au-delà, en partenariat avec : 2001 architecture, Cercle Cité, Communauté urbaine de Strasbourg, Fonds Belval, Fonds Kirchberg, LUCA —Luxembourg Center for Architecture, Musée National d’Histoire et d’Art, Rotondes, Université de Luxembourg – Master in Architecture, Ville de Luxembourg.

UTOPISTAS The Everyday of Earthly Delights

10.07.2019 — 25.08.2019 Un projet du bureau d'architectes 2001. Activités participatives et évènements autour des questions de l’espace public et de la transformation de l’espace urbain.

Programme détaillé disponible à partir du 15.06.2019 sur mudam.com