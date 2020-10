Fibre: 5 conseils pour éviter les pièges

1. Soyez attentif au prix de l’offre fibre Internet sur le long terme

Beaucoup d’opérateurs télécoms affichent un prix alléchant pour attirer le consommateur. Dans la plupart des cas, ce prix évolue néanmoins après quelques mois, pour augmenter sensiblement. Vous payez un prix intéressant durant les trois ou six premiers mois de votre contrat, mais celui-ci grimpe ensuite fortement. Avant de faire votre choix, prenez donc le temps de calculer combien vous coûtera votre contrat fibre sur le long terme.

Chez Orange, par exemple, vous pouvez bénéficier d’une offre fibre Internet 500 Mbits/s, intégrant un volume illimité et une ligne fixe, pour 39 euros par mois. Il s’agit d’un prix fixe mensuel, autrement dit, celui-ci est garanti du premier au dernier mois de votre contrat. Sur deux ans, vous paierez ainsi 39 euros x 24, soit 936 euros.

Imaginez maintenant une offre sur le marché luxembourgeois qui propose la fibre à 600 Mbits/s, également avec un téléchargement illimité et une ligne fixe, à un prix attractif de 14,50 euros par mois. L’offre semble très intéressante! Mais en y regardant de plus près, on constate que ce tarif n’est valable que durant les six premiers mois du contrat. Passé ce délai, vous devrez débourser 59,99 euros par mois. Sur deux ans, vous réglerez donc au total 1166,82 euros (14,50 euros x 6 + 59,99 euros x 18), soit 230,82 euros de plus qu’avec l’offre fixe d’Orange.

2. Ne négligez pas les frais d’installation

Bien souvent, au-delà du prix mensuel à payer pour votre fibre Internet, vous devez aussi débourser des frais d’installation ou de câblage lorsque vous souscrivez un nouveau contrat. Pensez à bien prendre en compte ce supplément lorsque vous comparez les offres des différents opérateurs.

Sachez, par exemple, que vous profitez d’une promo «activation gratuite» (au lieu de 149 euros) sur les offres fibre Orange jusqu’au 31 octobre 2020.

3. Comparez ce qui peut l’être

Cela peut paraître évident, mais veillez aussi à comparer ce qui est comparable. Soyez conscient de ce que contiennent les différentes offres qui vous sont présentées: vitesse en chargement et téléchargement, volume de téléchargement inclus, connexion Internet 4G en attendant d’être raccordé à la fibre, autres services éventuellement intégrés, tels qu’une ligne fixe, la télévision ou un forfait mobile, etc.

Bien évidemment, une offre fibre de 20 ou 50 Mbit/s sera moins chère qu’une offre pour 500 Mbit/s ou 1 Gbit/s. De la même manière, un contrat qui intègre uniquement une connexion Internet sera dans la plupart des cas moins onéreux qu’une offre télécoms tout compris qui inclut Internet, mobile, TV et fixe.

4. Vérifiez la durée d’engagement du contrat

La majorité des contrats télécoms vous lient pour une certaine durée, généralement pour 12 ou 24 mois. Cela signifie que si vous souhaitez changer d’offre ou d’opérateur avant la fin de cette période, cela est bien sûr possible mais vous devrez alors vous acquitter de frais supplémentaires. Soyez donc bien conscient de cela lorsque vous choisissez votre contrat.

Certains opérateurs, comme Orange, proposent désormais des offres avec un engagement réduit de six mois. Idéal si vous êtes seulement de passage au Luxembourg ou si vous voulez tester un produit avant de vous engager davantage!

5. Optez pour un contrat adapté à vos besoins

Enfin, dernier conseil: choisissez une offre fibre qui correspond à votre consommation. Les opérateurs télécoms font parfois la course aux gigabits: c’est à celui qui proposera le débit le plus rapide. Or, pour une utilisation classique d’Internet au quotidien, 500 Mbits/s sont déjà largement suffisants. Un tel débit vous permettra sans problème de surfer sur le web, de regarder des vidéos sur Internet, de visionner une série sur Netflix, de télécharger un film ou encore de jouer aux jeux vidéo en ligne.

