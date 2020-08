À la découverte de Lindos, la perle de Rhodes

Bâtie sur le flanc d'une colline, la ville de Lindos en Grèce, est l'une des destinations privilégiées des Luxembourgeois. Et pour cause, cette cité située sur la côte est de Rhodes s'illustre par tant par sa richesse historique que culinaire! Et d'ailleurs, le meilleur moyen de découvrir Lindos est d'effectuer la balade à pied pour en apprécier toutes les facettes.

Un parcours dans le sud de Rhodes



Outre Lindos, la route permet d'accéder à de très jolis villages situés le long de la mer: Pefki, Kiotari, Gennadi... Après une journée au soleil et un bain dans les eaux cristallines, direction Lachiana, un villlage des plus pittoresques avec une authentique caverne. Profitez-en pour goûter aux aubergines et aux courgettes frites dans une sauce à l'ail avec de la keftedakia (boulettes de viande frites). Faites le plein de miel



Vous aimez le miel? Alors ne perdez pas une seconde juste avant votre vol de retour. Rendez-vous au Bee Museum à proximité de l'aéroport. Vous y découvrirez comment on obtient le miel depuis l'abeille, jusqu'à la table. Et bien sûr, testez les produits naturels à base de miel et notamment ce bonbon traditionnel baptisé «Melekouni», autrefois roi des mariages locaux. Aujourd'hui il a été transformé en une délicieuse barre et fait partie es snacks les plus sains du pays.

Quand on évoque Lindos, on pense inévitablement à son Acropole, un site archéologique majeur perché à 116 mètres de hauteur et datant du IV e siècle. On reste bouche bée devant ses portes monumentales et ses reliefs remontant à 280 avant J.C. Les magnifiques colonnes du temple Athena Lindia méritent également le détour. Et sur place, c'est une vue à couper le souffle sur la mer et l'île qui vous est offerte. Alors profitez du spectacle tout simplement magique, notamment au moment du coucher du soleil aux couleurs orangées et roses.

Vos désirs culinaires comblés

Après cette mémorable ascension, retour dans les rues étroites de Lindos, aux accents méditerranéens avec ses magnifiques maisons blanches. Vous trouverez des restaurants authentiques qui combleront le moindre de vos désirs culinaires. Le Mavrikos, au centre de la place centrale de Lindos répondra à vos attentes. Primé et mentionné par le New York Times, ce restaurant marie à la fois les produits locaux et les nouvelles recettes. N'hésitez pas à prendre des plats au poisson, à l'image d'un risotto à l'encre de seiche, servi bien entendu avec les meilleurs vins de l'île! De nombreux vignobles bercés par un excellent climat alliant beaucoup de soleil, des pluies fréquentes et une brise marine produisent en effet des vins connus internationalement. On pense notamment aux vins locaux d'Athiri au goût fumé et minéral. Pour parfaire votre connaissance dans ce domaine, une visite des caves du vignoble Emery, deuxième plus grand producteur de vin de l'île, s'impose.

Plus de détails sur www.visitgreece.gr