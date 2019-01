Une enveloppe pour améliorer vos perspectives?

L’importance des élections sociales au Luxembourg?

Les élections pour la Chambre des salariés, la CSL, sont primordiales. La CSL représente les intérêts de plus de 500 000 salariés et pensionnaires au Grand-Duché et joue ainsi un rôle affluent au niveau de la politique nationale. Chaque salarié ou pensionnaire du Luxembourg, résident ou non-résident, est automatiquement affilié à la CSL.

Et l’enveloppe?

À l’inverse des élections législatives du mois d‘octobre dernier, chaque personne, qui travaille ou qui a travaillé au Luxembourg, a le droit de vote. À partir de maintenant jusqu’à mi-février, les 500 000 membres de la CSL vont recevoir leur bulletin de vote par courrier postal. La participation n’est pas obligatoire, mais pourtant bien utile. En exerçant votre droit de vote, vous pouvez soutenir le LCGB pour concevoir le travail de demain. Renvoyez le bulletin de vote jusqu’au 11 mars, en signant simplement l’enveloppe de renvoi et en la déposant dans une boîte à lettres au Luxembourg ou dans la région transfrontalière. Le port est payé par le destinataire.

Les missions de la CSL? La CSL est votre voix dans la procédure législative et de nombreuses institutions socioéconomiques du Luxembourg. La CSL est également représentée au niveau des assurances et institutions sociales, comme par exemple la Caisse nationale de santé (CNS). Elle y représente les intérêts des salariés et rentiers en outre au niveau des négociations pour les nouvelles prestations.

Et le rôle du LCGB?

Représenté à la CSL, le LCGB a, à travers les dernières années, pu changer pas mal de choses au niveau du droit du travail, des conditions de travail et des pensions. Le LCGB continue à s’engager dans l’intérêt de tous les salariés du secteur privé en luttant pour un renforcement du pouvoir d’achat par le maintien intégral de l’indexation et une adaptation régulière des prestations familiales. Le LCGB s’engage au-delà pour une flexibilisation de l’organisation du temps de travail en faveur du salarié, pour la sécurisation des existences en cas de chômage ou de maladie (par l’abolition de la limite des 78 semaines de maladie) ainsi que pour un traitement égal du secteur privé et public. Face à la digitalisation de notre société et de notre monde du travail, le LCGB lutte toutefois pour une adaptation des droits et des conditions de travail des salariés aux nouvelles formes d’emploi et s’engage à initier une humanisation du travail 4.0. Concevez le travail de demain ensemble avec le LCGB.

Découvrez le programme d’action du LCGB sur www.lcgb.lu