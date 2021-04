Les talents du pays visent une carrière internationale

Des candidats plus mobiles que leurs voisins

Malgré la pandémie de Covid-19, 81% des talents luxembourgeois se disent prêts à travailler à l'étranger. Véritable exploit dans un contexte de crise sanitaire mondiale, ce résultat reste stable sur les quatre dernières années, démontrant une réelle ambition de carrière internationale chez les candidats du pays. C'est ce qu'a révélé jobs.lu à travers l'étude menée auprès de 500 répondants au Luxembourg par le Boston Consulting Group (BCG) et The Network, dont le jobboard est un partenaire exclusif.

Les candidats français et allemands suivent la tendance mondiale et sont davantage réticents à l'expatriation pour des motifs professionnels. Ceux-ci ne sont plus que 55% pour les Français (vs. 69% en 2018) et 45% pour les Allemands (vs. 55%) à déclarer souhaiter partir à l'étranger pour leur carrière. Les talents belges, exception européenne, sont davantage enclins à s'expatrier depuis le début de la pandémie, puisqu'ils sont désormais 74% à se considérer comme mobiles contre 55% il y a deux ans. Ce qui les place juste derrière leurs voisins luxembourgeois, troisièmes candidats les plus mobiles d’Europe, après les Italiens et les Suédois.

L'étude a également permis de recenser les pays les plus appréciés par les candidats du Grand-duché, avec en première position la Suisse, suivie par l'Allemagne, la France, la Belgique et enfin le Canada.

Des talents mobiles et à distance

Avec les mesures de distanciation sociale, les habitudes professionnelles ont évolué pour favoriser le télétravail. Et ceci n'a pas échappé aux candidats visant une carrière internationale. 90% d'entre eux se disent favorables au travail à distance. L'étude du BCG et The Network a d'ailleurs montré une volonté moindre à l'expatriation auprès de ces talents, n'étant plus que la moitié à vouloir franchir le cap contre près de deux tiers en 2014.

Cette tendance est en revanche à nuancer chez les candidats luxembourgeois, peu favorables au travail à distance exclusif. D'après la même étude, plus de 80% des personnes interrogées au Luxembourg souhaitent travailler totalement ou partiellement en présentiel à l'étranger, ce qui prouve encore une fois un réel désir de mobilité de leur part.

Les candidats du Grand-duché se démarquent donc face à leurs concurrents peu mobiles. Arthur Meulman, General Manager du sitejobs.lu, souligne d'ailleurs les freins à l'embauche pour des postes exclusivement en télétravail. «Les employeurs doivent faire face à des contraintes légales et administratives, à veiller à la bonne intégration notamment au niveau culturel de leurs employés, à la mise en place d’une stratégie salariale… Autant d’éléments qui peuvent les rendre réticents face à ces embauches». Ce qui rend les talents luxembourgeois d'autant plus attractifs...

Retrouvez les résultats complets de l’étude «Global Talent Survey» sur jobs.lu.

(L'essentiel)