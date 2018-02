Èggo, la solution cuisine de qualité à un prix imbattable!

Créée en 2007, èggo est devenue en dix ans une référence en matière de cuisine équipée et peut légitimement s'enorgueillir d'être un des leaders du marché, grâce à l’accompagnement offert à ses clients, et bien sûr à la qualité de ses cuisines. Fabriquées et assemblées en Allemagne, les cuisines èggo allient la pureté du design à la robustesse des matériaux.

Elles présentent toutes un niveau de qualité exceptionnel: meubles assemblés en usine, dos vissés, charnières amorties, pieds réglables, tiroirs à sortie totale avec amortisseurs et appareils électroménagers de fabrication allemande. Quant aux prix? Ils sont tout aussi abordables qu'imbattables car pour èggo, le budget ne doit jamais être un obstacle. Et il existe quantité de solutions pour imaginer des cuisines pratiques et fonctionnelles dans un budget raisonnable et respecté !

Èggo place chaque famille au centre de la cuisine et la cuisine au cœur de la maison. Deux cuisines traduisent particulièrement cette volonté et reflètent à merveille les tendances les plus marquantes de ce début d'année 2018.

Alchimie entre pureté et brillance

La première illustre l’alchimie réussie de la pureté et de la brillance. D'un blanc immaculé, elle dégage une luminosité douce qui agrandit les volumes. L'aspect brillant de sa finition combiné à ses lignes classiques en font une cuisine élégante inscrite avec finesse dans l'air du temps. Son îlot appuyé lui confère une véritable convivialité tandis que l'espace de travail est généreux, tout comme les espaces de rangement. Elle combine parfaitement ses atouts pour les amoureux de cuisine et de bons moments entres amis.

La seconde est la réponse à une exigence croissante : optimiser l'espace lorsqu'il est considérablement réduit. Èggo résout cette équation en proposant une cuisine fonctionnelle compacte, qui n'a pas à rougir face à ses rivales plus spacieuses et qui utilise chaque espace disponible à la perfection. La cuisine «gain de place» a en effet tout d'une grande.

Èggo compte aujourd’hui cinquante-trois points de vente dont deux au Grand-Duché de Luxembourg, rue des Scillas à Howald et rue de Brill à Foetz.