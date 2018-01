Cinq astuces pour digitaliser votre PME

• Élaborez une feuille de route

Avant de vous lancer dans une démarche de digitalisation, il est important que vous preniez le temps pour savoir exactement où vous en êtes. La connaissance de vos procédures internes ainsi que de votre degré de maturité digitale actuel est la base de toutes les étapes ultérieures. Il faut d’abord identifier les frictions et les opportunités dans votre chaîne de valeur, et ensuite déterminer comment les technologies digitales pourraient permettre de répondre à ces besoins.

• Maîtrisez le changement culturel

La transformation numérique n'est pas seulement une affaire de technologie mais aussi de culture. Le changement des processus de production entraîne également un changement dans la manière dont le travail est effectué. Ce changement culturel touche l'ensemble de l'entreprise. Une stratégie de numérisation sérieuse doit passer comme un fil rouge à travers toute l'entreprise : de l'atelier au bureau et de l’administration à la direction. Le chef d’entreprise doit soutenir entièrement les changements numériques pour garantir la participation de ses employés. La transparence, la communication et la coordination sont indispensables.

• Mettez l'accent sur vos employés…

Une condition importante pour le succès de vos démarches numériques est l'acceptation de ces démarches par vos employés. Ceux-ci doivent être impliqués dans le processus le plus tôt possible, afin qu’ils comprennent dans quelle mesure l'entreprise dans son ensemble et chaque individu bénéficiera de ces changements. Les nouvelles technologies doivent être avant tout pratiques et faciles à utiliser. Autrement, elles seront certainement contournées ou mêmes ignorées complétement.

• …et sur les clients d'aujourd'hui

Il est important de comprendre que le client aujourd’hui est adapté à la numérisation. Il s’attend à un accès en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et peut comparer rapidement des produits et des entreprises avant même de se rendre en magasin. De ce fait, veillez à ce que votre entreprise soit présente sur Internet et bien positionnée dans les moteurs de recherche.

• Assurez la sécurité de vos données

La sécurité de vos données d’entreprise ne doit pas seulement être garantie au niveau de la direction, mais aussi au niveau des employés. En effet, les employés sont fréquemment victimes de cyberattaques causées par des logiciels antivirus manquants, des systèmes opérationnels dépassés ou la négligence concernant les sites internet dangereux et les courriels frauduleux. Il est important de prendre les précautions nécessaires afin de sauvegarder vos données, aussi bien sur le réseau interne que sur les appareils mobiles.

Les artisans qui souhaitent se lancer dans la digitalisation de leur entreprise peuvent contacter les conseillers «eHandwierk» via le site web de la Chambre des Métiers.