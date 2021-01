Le plaisir de faire son pain maison!

À l’heure où nous profitons pleinement de nos maisons et de nos cuisines, faire son pain est presque devenu un rituel. Un geste quotidien pour certaines familles, un moment plaisir pour d’autres.

Les sources d’inspiration ne manquent pas, les réseaux sociaux regorgent de recettes diverses et variées. Du pain traditionnel, au pain rustique au levain en passant par les pains au pesto, les pains cocotte ou les pains à la spiruline, les idées ne manquent pas.

La dégustation est au cœur de toutes les recettes mais la technique n’est pas mise de côté. Pour réussir son pain, les gestes comptent et la méthode est cruciale.

Obtenir une belle mie aérée et une croûte croustillante est le résultat de patience, de gestes maîtrisés, d’une bonne température de pâte (25°C) mais aussi d’ingrédients de qualité. Et lorsque l’on parle d’ingrédient, la farine, ingrédient de base du pain, est la priorité.

Bien choisir sa farine et sélectionner celle qui assurera la réussite de sa recette est donc fondamental.

Une multitude de farines panifiables sont aujourd’hui disponibles. Il n’est donc pas toujours évident de choisir. Voici quelques conseils:

•Pour des pains blancs choisissez une farine type 55 et pour des pains «gris» une farine complète.

•Jetez un œil aux protéines, au-delà de 12 g vous aurez une élasticité suffisante pour obtenir une mie aérée.

•Sélectionnez une farine locale dont vous connaissez l’origine.

Pour aller dans ce sens et consommez local, la marque luxembourgeoise LE MOULIN a récemment développé une large gamme de farines issue des champs de blé du Grand Duché. Vous y trouverez une farine T55, une farine d’épeautre pour ceux cherchant une alternative au blé et également une version «PAIN DE CAMPAGNE» à base de graines. De quoi varier les plaisirs et savourez des pains différents au quotidien.