Votez pour le climat avec déi gréng

Partout en Europe, des centaines de milliers de jeunes descendent dans la rue pour lutter en faveur d’une politique climatique plus ambitieuse. Ces manifestations montrent clairement que ce sont surtout les jeunes qui éprouvent une peur existentielle face à la crise climatique et qui ont parfois le sentiment que leur avenir est compromis. Il faut dire que la crise est palpable, car nous sentons de plus en plus les effets de la détérioration de la diversité des espèces, de la pollution massive de l’environnement et des conditions extrêmes du climat.

Ce mouvement mondial de la jeunesse montre clairement qu’il faut s’atteler immédiatement aux problèmes au lieu d’en discuter longuement ou de les reporter à plus tard. Selon Tilly Metz et Meris Sehovic, candidats têtes de liste de déi gréng pour les européennes: «Ces élections sont plus que jamais des élections sur le changement climatique et il s’agit de trouver les majorités politiques adéquates au Parlement européen pour que la lutte contre la crise climatique devienne enfin une priorité absolue pour l’Europe».

La protection du climat est une priorité absolue

Pour déi gréng, l’Europe devra très rapidement entreprendre toutes les actions possibles pour contribuer à limiter le réchauffement climatique.

Ainsi les priorités de déi gréng en faveur de la protection du climat seront de:

- Mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le climat - Faire de l’Europe le leader mondial des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique - Mettre un terme au subventionnement des énergies fossiles - Fermer toutes les centrales nucléaires européennes à commencer par les plus vétustes telles que Cattenom, Fessenheim, Tihange et Doel, car l’énergie nucléaire n’est pas une solution - Mettre en place un réseau de trains à grande vitesse à l'aide duquel nous relierons toutes les capitales européennes et remettre les trains de nuit sur les rails

Déi gréng souhaitent voir une Europe qui montre la voie dans la lutte contre la crise climatique et investit dans l’avenir de ses citoyennes et citoyens. C’est pourquoi déi gréng appellent à un nouvel engagement pour notre avenir.

Le programme intégral de déi gréng pour les élections européennes peut être consulté sur www.greng.lu