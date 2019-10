Aldi renforce sa présence au Luxembourg

Implanté au Luxembourg depuis maintenant 26 ans, Aldi a révolutionné sa chaîne de supermarchés à travers son nouveau concept ANIKo (Aldi Nord Instore Konzept). L’objectif est de répondre encore davantage aux attentes de ses clients en leur offrant une meilleure offre diversifiée et toujours aux meilleurs prix. Aussi, l’enseigne transforme un à un ses quinze points de vente en les convertissant à ce concept ultramoderne.

Après l’ouverture en avril dernier d’Aldi à Differdange, c’est au tour de Belval où un nouveau magasin, fort d’une surface de vente de 956 m², ouvre ses portes. Un établissement qui remplacera celui d'Esch-sur-Alzette. Le choix de Belval n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard, comme l’explique la direction du groupe: «Il s’agit d’une zone en pleine expansion d’un point de vue du business comme au niveau de l’immobilier. Nous nous devions de répondre aux besoins actuels et futurs de la population du secteur».

Pain frais et viennoiseries

Toute la logistique a été repensée. L’accent a été mis sur les rayons frais, les fruits et légumes et le rayon bake-off! Un rayon où les travailleurs de la zone industrielle pourront profiter de la pause déjeuner pour y trouver du pain frais et des viennoiseries cuits sur place. «L’assurance d’avoir du frais le matin, le midi et le soir». Par ailleurs, l’offre générale va encore se développer avec «de nombreux produits en take away».

Outre l’aménagement intérieur, Aldi compte séduire également la clientèle en proposant une plage horaire large avec des ouvertures le lundi, le jeudi et le samedi, de 8h30 à 19h, le vendredi de 8h30 à 20h, et le dimanche de 9h à 13h. Un parking privé et gratuit de 70 places, sera en outre, accessible en sous-sol.

De nombreuses promotions spéciales ont été prévues à l’occasion de l’ouverture de ce nouveau magasin à Belval, mais aussi tout au long du mois d’octobre. Aldi Belval a, incontestablement, tous les atouts pour séduire.