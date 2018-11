Initiative STOP DOULEUR chez Felten

Depuis 1870, Orthopédie Felten et un leader dans l'équipement médical et paramédical au Luxembourg. Avec des filiales à la clinique d'Eich, à Luxembourg, à Esch-sur-Alzette et à Mondorf, ils sont chaque jour confrontés à des personnes souffrant de problèmes de dos, d'arthrose, de rhumatismes et même de fibromyalgie.

De nombreuses personnes vivent encore avec la douleur au Luxembourg

Malgré les progrès de la médecine, de nombreuses personnes ne trouvent pas de solution et sont obligées de consommer des médicaments antidouleur régulièrement, ce qui entraîne une série d'effets secondaires néfastes et des problèmes d'accoutumance.

Il existe pourtant une solution naturelle

Patrick Kugener est le directeur général de Orthopédie Felten. Il explique: «Selon moi, il est très important que les personnes qui vivent avec la douleur soient au moins informées et puissent tester gratuitement les solutions alternatives naturelles qui pourraient les aider. Et celle qui me semble la plus efficace aujourd'hui est l'Andullation».

Initiative STOP DOULEUR jusqu'au 10 décembre

«C'est pour cette raison que j'ai décidé de lancer la grande initiative STOP DOULEUR au Luxembourg, en partenariat avec HHP.

Sur simple demande via notre formulaire stopdouleur.lu, les personnes qui souffrent de douleurs dorsales ou articulaires pourront consulter gratuitement un spécialiste de l'Andullation dans une filiale Orthopédie Felten ou à domicile. Une séance de test de 15 minutes avec l'appareil médical d'Andullation sera également offerte, afin déterminer immédiatement l'efficacité de cette technologie dans chaque cas individuel.

Et si certaines personnes décident de s'équiper de l'Andullation après ce test, ils bénéficieront d'avantages exclusifs. Alors il n'y a vraiment aucune raison de ne pas s'informer!».