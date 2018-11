À quel âge souscrire une épargne-​​pension?

Les trois piliers

Au Luxembourg, l’âge de la retraite est fixé à 65 ans. Une pension de vieillesse vous est alors accordée, à condition d’avoir rempli un stage d’au moins 120 mois de périodes d’assurance obligatoire. C’est le régime de sécurité sociale obligatoire (appelé 1er pilier) pour lequel votre employeur ou vous-même si vous êtes votre propre patron est tenu de cotiser. Il existe un 2e pilier, le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou de certaines catégories d’entre eux. Vient ensuite le 3e pilier, la souscription à une contrat de prévoyance-vieillesse. Celle-ci repose sur une initiative privée et a pour objet de permettre au souscripteur de se créer une épargne à l’âge de la retraite.

À rendement garanti ou variable?

Il existe deux possibilités de souscrire un contrat individuel de prévoyance-vieillesse. Soit vous optez pour une assurance vie à rendement garanti, soit vous choisissez un fonds d’épargne-pension dont le rendement est variable. Il s’agit d’un fonds de placement établi spécifiquement dans le cadre de l’épargne-pension, géré par une gestionnaire de patrimoine et dont vous pouvez établir vous-même la stratégie d’investissement. Le dépôt n’est pas protégé puisqu’il est soumis aux fluctuations des marchés boursiers mais le rendement est normalement plus élevé qu’un placement à moindre risque.

Le plus tôt possible et jamais trop tard!

Quel que soit votre choix – rendement garanti ou variable -, plus vous commencerez tôt, plus le rendement sera important grâce notamment à la capitalisation des intérêts et des revenus et plus votre complément de pension sera élevé au moment de votre retraite. De plus, la souscription à une assurance prévoyance-vieillesse vous donne droit, sous certaines conditions – notamment le fait que le contrat doit courir sur une durée de 10 ans minimum -, à une déduction fiscale dont le plafond est de 3 200 euros par an et par contribuable, peu importe l'âge de ce dernier. Vous l’avez compris : dès que vous commencez à travailler, vous avez tout intérêt à souscrire une assurance prévoyance-vieillesse. Le retraité que vous serez dans des dizaines d’années ne vous remerciera jamais assez de votre prévoyance. Vous bénéficiez de l’avantage fiscal lié à l’épargne-pension dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 65 ans.

