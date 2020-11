Nos cadeaux high-​​tech coups de cœur pour Noël

Crise sanitaire oblige, nous fêterons Noël différemment cette année. Nous ne pourrons certainement pas nous réunir autour de grandes tablées ni nous prendre dans nos bras. Mais qu’à cela ne tienne, l’occasion est encore plus belle de chérir et de gâter celles et ceux qui nous manquent tant. Découvrez nos idées de cadeaux high-tech pour faire plaisir à vos proches ou vous faire plaisir à Noël.

L’iPhone 12, le smartphone dernier cri

Un petit SMS, un message instantané accompagné d’une photo, un appel téléphonique ou vidéo… Le smartphone nous permet aujourd’hui de rester proche de ceux que l’on aime, même à distance. Alors pourquoi ne pas (vous) offrir le dernier iPhone?

Pour Noël, profitez d’une offre exceptionnelle sur toute la gamme de l’iPhone 12 (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et iPhone 12 mini): bénéficiez d’une réduction allant jusqu’à 200 euros en couplant l’achat de ce smartphone à un abonnement mobile Orange illimité et adapté à la 5G!

Des accessoires high-tech à petits prix

Des écouteurs sans fil AirPods ou Galaxy Buds pour écouter de la musique ou des podcasts sans contrainte, une Apple Watch ou une Samsung Galaxy Watch pour être connecté à tout moment… Il existe une foule de petites pépites technologiques pour faciliter et améliorer votre quotidien.

Ces accessoires high-tech peuvent toutefois représenter un certain budget. Notre bon plan: étaler leur paiement sur plusieurs mois pour alléger la facture et choyer vos proches. Chez Orange, par exemple, vous pouvez profiter d’un tarif avantageux à régler par mensualités en associant l’achat de votre cadeau à un forfait mobile.

Un abonnement tout compris, pour une connexion parfaite

Votre enfant va bientôt emménager? Vos parents souhaitent passer à la fibre? Ou vous aimeriez changer d’opérateur télécom? Et pourquoi ne pas offrir un cadeau vraiment utile pour Noël? En regroupant vos différents abonnements télécom, vous avez l’assurance d’être parfaitement connecté, tout en réalisant des économies.

Orange vous propose par exemple ses packs Love incluant la fibre Internet, un abonnement mobile et l’accès à la TV en option, à partir de 59 euros par mois.

Votre shopping de Noël réinventé

Dans le contexte actuel, peut-être n’avez-vous pas envie de vous déplacer en magasin. Faites votre shopping de Noël à distance, depuis votre canapé, en toute facilité. Avec son service Orange With You, Orange vous offre une expérience en ligne améliorée.

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires avant de faire votre choix? Aucun problème. Grâce au vidéo ou au call shopping, les experts Orange répondent à toutes vos questions en direct, par vidéo ou par téléphone selon vos préférences. Ils peuvent également vous montrer et vous présenter les produits. Une fois votre sélection opérée, votre commande peut être livrée en 48h au Luxembourg, où vous voulez. Vous avez également la possibilité de récupérer votre commande en click and collect dans un shop, le jour même. Alors, vous avez fait vos choix de cadeaux de Noël?