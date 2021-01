Profitez en toute sécurité de l'Autofestival

Les dirigeants de la «Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité» (FEDAMO), ainsi que leurs membres, ont accordé une grande importance à la sécurité depuis le début de la pandémie de Corona, l'année dernière, et ont élaboré et mis en œuvre un concept de sécurité dans leurs entreprises. «La FEDAMO et ses membres conviennent que la priorité des entreprises du secteur automobile est de prendre des mesures préventives pour protéger la santé des employés et des clients et de prendre soin de leur santé et de leur sécurité et de celles de leur entourage», a déclaré le président de la FEDAMO, Philippe Mersch. Dans ce contexte, il rappelle également les solutions numériques qui ont été développées. Cette année, par exemple, les visiteurs du festival (et pas seulement eux) auront la possibilité de prendre des rendez-vous virtuellement. Cela devrait rendre le flux de visiteurs plus efficace et le respect des règles d'éloignement plus facile.

Charte avec des mesures concrètes

Les mesures concrètes auxquelles les membres de la FEDAMO se sont engagés figurent dans une charte visant à garantir que l'Autofestival et l'AutoOccasiounsfestival 2021 puissent avoir lieu dans les conditions sanitaires nécessaires.

Selon la charte, des panneaux d'information seront placés à l'entrée de chaque espace d'exposition avec toutes les informations utiles pour le client (règles de sécurité, instructions, organisation du processus, organisation des files d'attente, etc.). Le nombre de personnes pouvant accéder aux espaces d'exposition en même temps sera limité à un client sur 10 m2 afin de garantir les distances de sécurité nécessaires de deux mètres.

Des dispositifs d’hygiène des mains sont mis à disposition dans la zone d'entrée du showroom (par exemple, désinfectant, installation de lavage avec des serviettes en papier). Le port d'un masque ou d'un autre dispositif couvrant la bouche et le nez est obligatoire en toutes circonstances lors d'activités impliquant un contact direct avec les clients. Le nettoyage et la désinfection des surfaces qui entrent en contact avec les clients et les employés, telles que les poignées de porte, les toilettes, les systèmes de paiement, sont obligatoires.

Dans les zones de vente des concessionnaires, des zones de distance entre les clients et les employés sont aménagées à l'aide de bandes de séparation et/ou de cloisons en plexiglas.

Après avoir reçu un client ou après un essai de conduite, les surfaces de contact dans le véhicule, tout ce qui peut être touché pendant la conduite (poignées de porte, volant, levier de vitesse, colonne de direction), sont nettoyées avec des produits appropriés.

Un peu de normalité

Pour le président de FEDAMO, l'engagement de la branche est la preuve que le secteur fait tout ce qu'il peut pour maintenir un certain degré de normalité en temps de crise. Pour que le festival de l'automobile puisse se dérouler aussi «normalement» que possible, même dans un environnement difficile, déclare Philippe Mersch, qui espère que l'événement sera réussi et sûr. «Ce serait bon pour les clients et pour nous, le secteur», déclare le responsable de la FEDAMO.