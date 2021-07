Comment réussir ses vacances en voiture

Coronavirus et frontières

La pandémie de coronavirus est toujours d’actualité et même si les frontières au sein de l’espace Schengen et de l’UE rouvrent progressivement, il est important de se renseigner sur les ouvertures de frontières, restrictions et contraintes avant tout départ à l’étranger.

Préparez votre voiture aux longs trajets

Même si votre voiture est régulièrement entretenue, faites tout de même quelques vérifications. Contrôlez les niveaux, vérifiez les 5 pneumatiques et leur pression, jetez un œil au pare-brise et aux essuie-glaces et contrôlez vos feux.

Soyez bien équipé!

De longues heures de route vous attendent et afin de prévenir l’ennui de toute la famille, emportez de quoi la distraire (livres, musique, jeux, etc.). Pensez à des rideaux pare-soleil, emportez des boissons fraîches et des en-cas. N’oubliez pas le triangle de présignalisation ainsi qu'un gilet réfléchissant.

Veillez à répartir les charges

Un véhicule mal chargé ou surchargé peut devenir dangereux. Répartissez convenablement vos bagages, les plus lourds en dessous des plus légers. Si nécessaire, fixez les bagages et veillez à ne disposer aucun objet sur la plage arrière: en cas de freinage il peut se transformer en un projectile dangereux.

Définissez votre itinéraire

Planifiez votre itinéraire à temps avec les différentes étapes et les pauses. Prévoyez une marge car accidents, embouteillages et petits incidents peuvent allonger la durée du voyage!

Ayez vos documents en ordre et avec vous

Assurez-vous d’avoir toujours à portée de main les documents suivants lorsque vous roulez: la Carte internationale d’assurance automobile (carte verte), votre permis de conduire, les papiers du véhicule et un constat d’accident.

Partez et roulez tranquille

Soyez bien reposé avant le voyage. En chemin, faites une pause dès que le besoin s'en fait ressentir, ne luttez pas contre le sommeil. Il est conseillé de s'arrêter toutes les deux heures durant un long trajet. Prenez votre temps, ne soyez pas pressé et respectez bien sûr les limitations de vitesse, car le gain de temps est minime par rapport au risque encouru.

MyCar vous souhaite de bonnes vacances!

