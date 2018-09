On Stéitsch, le professeur cool de la rentrée

Les premiers réveils qu’on éteint, le retour des embouteillages, les heures de cours, de nouveaux professeurs… LA RENTRÉE a commencé! Heureusement que le «On Stéitsch» a les professeurs les plus cool de l’année! Pareil qu’à l’école, tu n’as qu’à t’installer devant la scène, pour écouter et regarder attentivement ce que nos jeunes professeurs ont à te raconter! Ils seront tous au rendez-vous le 22 septembre aux Rotondes à Bonnevoie.

Tu pourras profiter de plus de 40 prestations scéniques de tout genre: Des groupes de danse, des rappeurs, du théâtre, du parkour, des DJ, ainsi que d’autres jeunes talents nationaux et régionaux se produiront sur la Open-Air Stage. Une panoplie de spectacles pour les yeux, les oreilles et le cœur. Cependant, si tu préfères la musique penchée vers le rock et le métal, tu pourras danser sur les sons des groupes tels que Rock Klub, AdriAn ou encore Calypso’s Call au Klub, la deuxième scène de l’On Stéitsch.

Si vous accompagnez vos bambins au festival, n’oubliez pas de protéger leurs petites oreilles ainsi que les vôtres en passant par le stand Pipapo, préparez un gâteau auprès de Greenpeace en vous servant uniquement d’énergie renouvelable et essayez-vous au graffiti avec l’aide de l’association Spray Peace. Le petit village «On Stéitsch» vous attend - que ce soit pour une partie de babyfoot, de tennis de table ou de jeux de fléchettes.

Au festival «On Stéitsch», nullement besoin de ramener sa tente ou des raviolis en boîte. Tout au long de la journée, tu peux t’hydrater aux bars et déguster des plats savoureux des foodtrucks qui ne se trouvent pas loin des scènes. Pour la petite sieste de digestion, tu peux t’installer confortablement dans les coins «cosy» avant de repartir à l’action. Donc note bien le 22 septembre dans ton calendrier, et fêtons ensemble la jeunesse aux Rotondes à Bonnevoie!