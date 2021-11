Nos idées cadeaux tech pour Noël

Les fêtes de fin d’année seront bientôt célébrées. Après une période difficile liée à la crise sanitaire, chacun sera certainement heureux de se retrouver en famille et de se chérir. L’occasion de partager avec vous nos idées de cadeaux tech à prix avantageux!

L’iPhone 13, le smartphone en vogue

Dernière arrivée chez Apple, la gamme de l’iPhone 13 (iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max et iPhone 13 mini) est la grande tendance du moment. Alors, pourquoi ne pas vous faire plaisir ou faire plaisir à un proche avec ce smartphone tant convoité?

Le prix d’achat d’un tel téléphone n’est pas négligeable, 1,259 € pour l’iPhone 13 Pro Max, par exemple. Sachez toutefois qu’il est possible de faire baisser le montant de la facture assez facilement. Comment?



En ramenant un ancien smartphone en magasin afin de bénéficier d’une réduction sur votre prochaine acquisition. Le programme Orange Reprise vous propose en effet un bon d’achat allant jusqu’à 700 € selon le modèle et l’état du téléphone repris, tout en vous permettant de recycler votre appareil et de lui offrir une seconde vie.



En couplant l’achat du nouveau smartphone à un abonnement mobile. De cette manière, vous pouvez par exemple profiter de l’iPhone 13 Pro Max pour 0 € en caisse, puis 28 € par mois pendant 24 mois, avec le forfait mobile illimité MoveUnlimited. Au final, vous payez donc votre smartphone 672 €, à la place de 1 259 €.

Des accessoires high-tech à petits prix

Des écouteurs sans fil AirPods 3 ou Galaxy Buds pour écouter de la musique libre comme l’air, une Apple Watch Series 7 ou une Samsung Galaxy Watch 4 pour rester connecté à tout moment, une paire d’Airtag Apple pour rendre vos objets totalement connectés… Il existe une foule d’accessoires high-tech qui peuvent nous simplifier la vie ou la rendre plus confortable.

Notre bon plan: pour réduire le coût d’achat de ces accessoires, associez-le à un forfait mobile. Chez Orange, par exemple, si vous souscrivez un abonnement mobile, ces accessoires sont proposés à partir de 0 € en caisse.

Un abonnement tout compris, pour une connexion parfaite

Votre enfant va bientôt emménager? Vos parents souhaitent passer à la fibre? Ou vous aimeriez changer d’opérateur télécom? Et si vous offriez un cadeau utile pour Noël? En regroupant vos différents abonnements télécom au sein d’un seul pack, vous avez la garantie d’être parfaitement connecté, tout en réalisant des économies.

À ce sujet, Orange vous propose notamment ses packs Love incluant la fibre Internet, un abonnement mobile et l’accès à la TV au choix à partir de 59 € par mois, un prix fixe tout au long de la durée de votre contrat.

Découvrez toutes les offres scintillantes d’Orange Luxembourg, valables en magasin ou sur l’e-shop.