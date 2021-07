«Montrer les couleurs du pays au monde»

Un kilomètre et demi de natation, quarante de vélo et dix de course à pied. Ce dimanche soir, à 23 h 30 (6 h 30 du matin à Tokyo), le Luxembourgeois Stefan Zachäus prendra le départ de l’épreuve de triathlon des Jeux olympiques qui se déroulera sur une seule et unique course. «On est 55 triathlètes en lice, tous professionnels. Je ne m’attends pas à ce qu’il y ait beaucoup de surprises, expose Stefan Zachäus, 55e au classement mondial. Me qualifier pour les Jeux était déjà une belle consécration. Je veux juste profiter pendant la course et montrer les couleurs du Luxembourg au monde.»

S’il arrive sur la pointe des pieds à Tokyo, Stefan Zachäus n’en demeure pas moins un bourreau de travail. Le triathlète a mis toutes les chances de son côté pour performer au mieux au Japon. Un mois avant le début des Jeux, il a décidé de quitter son petit confort de Sarrebruck, en Allemagne, où il réside et s’entraîne toute l’année, pour venir se préparer à La Coque. «Je voulais rester concentré et ne penser à rien d’autre qu’à l’entraînement. C’était facile pour moi de venir au Luxembourg, louer un appartement pendant un mois, et m’entraîner dur tous les jours en ne faisant rien d’autre», explique l’homme de 30 ans qui effectue en moyenne 30 heures d’effort par semaine sans compter les phases de repos et d’étirements.

Du vélo sous 38 °C

Au centre de haute performance de La Coque, La Mecque du sportif luxembourgeois, Zachäus peut également s’entraîner dans une chambre climatique qui reproduit les conditions chaudes et humides du Japon. Il pédale ainsi dans une pièce où la température varie entre 35 et 38 °C et où l’humidité peut grimper jusqu’à 80%. «Grâce à ça, dès mon arrivée à Tokyo, mon corps sera habitué aux conditions météo japonaises, se réjouit Zachäus. Mais ce n’est pas un avantage car tous les triathlètes font la même chose.»

Aussi bon en natation et en cyclisme qu’en course à pied, le sportif grand-ducal estime que cette polyvalence est désormais le propre du triathlète: «Il y a 10 ans, certains avaient encore un gros point fort, mais ce temps est révolu. Aujourd’hui, tous les triathlètes sont complets.» Pas désarmé face à ces Jeux olympiques particuliers, Zachäus regrette toutefois de ne pas pouvoir assister comme spectateur à des épreuves d’autres disciplines. Il espère toutefois humer le mesclun des disciplines au village olympique: «vous pouvez être certain que si je croise Matthieu Van der Poel dans le village olympique, j’irai lui souhaiter bonne chance et lui demander une photo.»

(Nicolas Grellier/ L'essentiel )