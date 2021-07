Elle est Brésilienne, lui est Argentin, et ils s’aiment

En Amérique du Sud, la rivalité sportive entre Brésiliens et Argentins transcende les rencontres qui les voient s’opposer. Mais, hors du terrain, la vie est tout autre. On en veut pour preuve le couple que forment Gabriela Bitolo et Gastón Mouriño. Tous deux jouent au handball et ils sont sélectionnés avec leurs équipes nationales respectives à Tokyo. Gabriela Bitolo joue pour le Brésil et Gastón Mouriño défend le maillot de l’Argentine.

Pourtant, depuis décembre 2020, le 25 décembre pour être exact, les deux cœurs à prendre se sont trouvés. Depuis, ils ne se séparent plus et se réjouissent de pouvoir découvrir les JO ensemble. De plus, le jeune couple fête ses sept mois d’idylle au Japon.

«Quoi de mieux que de le vivre ensemble»

Pour Gastón Mouriño c’est un rêve, comme il le dit sur les réseaux sociaux: «Un de plus ensemble et pas n’importe lequel, nous nous en souviendrons pour toujours! Réaliser notre rêve d’aller aux Jeux olympiques et quoi de mieux que de le vivre ensemble. Joyeux 7 mois chérie. Je t’aime énormément».

Gabriela Bitolo n’est pas en reste. Elle a aussi déclaré son amour sur Instagram: «Merci de rendre tout ce que nous vivons encore plus spécial. Nous continuons à collectionner des moments, mon amour, et cela est enregistré pour toute une vie».

(L'essentiel/Yves Desplands)