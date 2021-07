L'épopée olympique entre couacs et scandales

Un report historique à cause du Covid-19, un huis clos quasi-total et des scandales en pagaille, comme le limogeage jeudi du directeur artistique de la cérémonie d'ouverture: rien ou presque n'aura été épargné aux Jeux olympiques de Tokyo, qui s'ouvrent ce vendredi et s'achèveront le 8 août.

Voici les principaux épisodes du parcours jonché d’obstacles de ces «JO de la pandémie», dont les Japonais ne voulaient plus.

2013 Larmes de joie

À l'annonce le 8 septembre 2013 de l'attribution des JO 2020 à Tokyo, des présentateurs de la télévision japonaise pleurent, tout un pays exulte. Beaucoup de Japonais redoutaient que l'accident nucléaire de Fukushima, consécutif aux séisme et tsunami de 2011, ne ruine les chances de Tokyo. Ces JO seront surnommés au Japon «Jeux de la reconstruction».

2015 Faux départs

En juillet, le Premier ministre Shinzo Abe ordonne la révision du projet du nouveau stade olympique dont le coût exorbitant faisait scandale.

Autre couac en septembre: le comité d'organisation renonce au premier logo des Jeux, qui ressemblait fortement à celui du théâtre de Liège, en Belgique.

2019 Corruption et canicule

Le 19 mars, le président du Comité olympique japonais Tsunekazu Takeda démissionne pour une affaire de pots-de-vin autour de l'attribution des Jeux à Tokyo, sur laquelle enquête la justice française.

A l'été 2019, chaleur et humidité à Tokyo mettent des sportifs au supplice lors d'épreuves tests. Le Comité international olympique (CIO) impose le transfert du marathon et des épreuves de marche à Sapporo, à plus de 800 km au nord de la capitale.

2020 Report historique

Le 24 mars 2020, face à la pandémie de Covid-19, le CIO et les organisateurs japonais annoncent le report des JO à l'été 2021, une première en temps de paix.

Ce report et les mesures contre le Covid-19 entraîneront un surcoût de 2,3 milliards d'euros, portant le budget officiel total des JO à 13 milliards d'euros.

Janvier Nouveaux doutes

Face à la recrudescence du virus au Japon, le gouvernement déclare début janvier l'état d'urgence dans une grande partie du pays. Ce dispositif limite notamment les horaires d'ouverture des bars et restaurants, et restreint l'affluence lors d'événements sportifs ou culturels. Il sera en place quasiment tout au long du premier semestre.

Février Scandales sexistes

Le président de Tokyo 2020, Yoshiro Mori, déclenche un tollé mondial en déclarant que les femmes parlent trop lors des réunions. Il démissionne le 12 février. Il est remplacé par l'ancienne sportive olympique et ministre des Jeux Seiko Hashimoto.

Le 18 mars, le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture Hiroshi Sasaki démissionne à son tour: il avait suggéré auparavant de déguiser en porc une célébrité japonaise aux rondeurs assumées.

Mars Public étranger interdit

Le 20 mars, l'interdiction des spectateurs qui viendraient de l'étranger pour les JO est officiellement actée en raison d'un risque sanitaire jugé trop élevé.

Le 25, le relais de la flamme olympique démarre à Fukushima, sans public. Le relais sera souvent soumis ensuite à des restrictions similaires sur son parcours à travers le pays, y compris à son arrivée à Tokyo en juillet.

Juin/juillet Sprint final mouvementé

Le 15 juin, les organisateurs des JO publient des règles sanitaires renforcées pour les sportifs, avec des sanctions allant jusqu'à la disqualification s'ils les enfreignent.

Le 8 juillet, alors que la crise sanitaire reprend de plus belle à Tokyo, les organisateurs optent pour des Jeux quasiment à huis clos (sans public local), alors que le gouvernement réinstaure un état d'urgence dans la capitale jusqu'au 22 août. De premiers cas positifs de sportifs apparaissent au Village olympique, et de premiers participants doivent renoncer aux JO.

Le 22 juillet, à la veille de la cérémonie d'ouverture, le responsable de ce spectacle ultra-médiatisé, Kentaro Kobayashi, est limogé à cause d'une blague douteuse sur l'Holocauste dans un de ses sketchs, vieux de plus de 20 ans et ayant refait surface.

Son éviction intervient à peine quelques jours après la démission d'un des compositeurs pour la musique de la cérémonie, Keigo Oyamada. Cet artiste, connu sous le nom de Cornelius, a lui aussi été rattrapé par son passé: dans les années 1990, il avait raconté à des magazines sur un ton léger comment il avait persécuté des camarades de classe handicapés.

