Ni Xia Lian est entrée dans l'histoire des JO

Ni Xia Lian a marqué dimanche encore un peu plus l'histoire du tennis de table. Malgré son élimination contre la Coréenne Shin Yubin (4-3), dès son entrée en lice au 2e tour, la joueuse de 58 ans est devenue la pongiste la plus âgée au monde à disputer des olympiades. Comme un symbole, son adversaire, âgée de 17 ans, n'était même pas née lorsque la Luxembourgeoise disputait ses premiers Jeux olympiques à Sydney, en 2000.

Une nouvelle étape dans la carrière de l'Ettelbruckoise, qui a grandi en Chine avant de poser ses valises au Luxembourg à 26 ans. «À ce moment-là, je voulais être coach, je pensais que ma carrière était terminée et puis j'ai continué à avoir de bons résultats. En 1996, je me suis même qualifiée pour les JO d'Atlanta, mais je n'ai pas voulu y aller», relate la quinquagénaire. Face à l'insistance du Comité olympique luxembourgeois, elle finit par changer de nationalité et va à Sydney en 2000 alors qu'elle a déjà 37 ans. «J'étais déjà la plus vieille à mes premiers JO», rigole Ni Xia Lian.

Vingt et un an et quatre olympiades plus tard (elle n'a pas voulu aller à Athènes en 2004), la pongiste est devenue la seconde Luxembourgeoise à disputer cinq JO après le gymnaste Josy Stoffel (de 1948 à 1964). Le secret de cette longévité? Une hygiène de vie irréprochable, une vie équilibrée et beaucoup d'organisation. «Pour rester au niveau malgré les années qui passent, j'ai dû énormément travailler sur ma technique, souligne-t-elle. La technique, c'est comme un ordinateur, il faut toujours la mettre à jour». Mais alors pourrait-on la revoir à Paris dans trois ans? «Je n'aurais jamais imaginé être à Tokyo, répond l'intéressée. Ça risque d'être un peu trop difficile, mais je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est aider le pays».

(Nicolas Grellier/L'essentiel)