Terrible chute en BMX, un champion à l'hôpital

L’Américain Connor Fields, champion olympique 2016 de BMX course, est conscient et dans un état stable, après sa lourde chute dans la dernière course des demi-finales des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, a annoncé la Fédération américaine de cyclisme.

«Connor Fields est conscient et se trouve dans un état stable en attendant de nouveaux examens et va rester hospitalisé», a indiqué USA Cycling, dans un communiqué, sans donner plus de détails sur son état de santé.

Fields a chuté dans un virage et a été percuté par d’autres concurrents. Qualifié pour la finale, il n’a pas participé à la dernière course, remportée par le Néerlandais Niek Kimmann, devant le Britannique Kye Whyte et le Colombien Carlos Alberto Ramirez. Les secours l'ont pris en charge sur la piste, pour le stabiliser, avant de le transporter en civière, la nuque immobilisée par un dispositif médical.