Une coach virée des Jeux pour avoir frappé un cheval

La fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) a annoncé samedi avoir exclu des Jeux olympiques la coach de l'équipe d'Allemagne Kim Raisner pour avoir frappé un cheval vendredi lors de l'épreuve féminine. L'incident a eu lieu alors qu'Annika Schleu, qui était à cet instant en tête de la compétition et bien placée pour décrocher une médaille, peinait à contrôler Saint Boy, le cheval qu'elle avait tiré au sort pour l'épreuve d'équitation.

En larmes, l'athlète allemande a eu toutes les peines du monde à faire galoper son cheval, et lui a donné de nombreux coups de cravache et d'éperon. Saint Boy a ensuite multiplié les refus d'obstacle. L'Allemande n'a pas fini son parcours et a finalement terminé 31e du pentathlon.

Coup de poing

Dans un communiqué, l'UIPM explique avoir disqualifié Kim Raisner «pour la fin des Jeux olympiques de Tokyo». La fédération a pris cette décision après avoir étudié «une vidéo qui montre Mme Raisner frapper avec le poing le cheval Saint Boy, monté par Annika Schleu». L'épreuve d'équitation a donné lieu vendredi à de nombreuses chutes et plusieurs cavalières ont eu des difficultés similaires à celles rencontrées par Annika Schleu.

En pentathlon, les athlètes tirent au sort le cheval qu'ils vont monter pendant l'épreuve de saut d’obstacles. Ils n'ont le droit de le monter que pendant 20 minutes avant l'épreuve, dix minutes sur le plat et dix minutes où ils peuvent le faire sauter. Avant Kim Raisner, un autre coach allemand avait été exclu des JO, puis suspendu jusqu'à la fin de l'année, pour avoir tenu des propos racistes lors d'une course cycliste.

(L'essentiel/afp)