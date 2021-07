«Les organisateurs ne sont pas énervants»

«C'est un soulagement d'être ici, tous les athlètes ont vraiment l'air heureux et très relax». Arrivée lundi au village olympique après une première semaine d'entraînement à Fuji, un peu plus à l'ouest de Tokyo, la nageuse luxembourgeoise Julie Meynen est sur un petit nuage avant de disputer ses seconds Jeux après Rio. «Si on compare avec le Brésil c'est différent, note la spécialiste du 50 et du 100 m nage libre. Les trajets sont plus régulés, on a des plaques en plastique en face et à côté de nous pendant les repas et tout le monde doit garder le masque. Mais les membres de l'organisation ne sont pas énervants. Au bassin, on enlève le masque pour aller nager, certains le retirent plus tôt, mais personne ne leur saute dessus».

Il faut dire que les athlètes sont très régulièrement testés. «Chaque matin, doit cracher dans un tube qui est transmis à l'organisation, explique l'Ettelbruckoise. C'est un bon système pour les athlètes, c'est bien plus simple que les tests dans le nez». Dans un village olympique «énorme et magnifique», la nageuse de 23 ans loge avec ses compatriotes au sein d'un immeuble qui abrite aussi les délégations allemande, autrichienne ou encore belge.

«On n'a pas le droit de sortir, c'est une bulle», souligne Meynen, qui a sa propre chambre au sein d'un appartement qu'elle partage avec le triathlète Stefan Zachaüs. Elle a également pu tester les fameux lits en carton. «Honnêtement, ils ne sont pas si mal. On peut tourner le matelas. Un coté est plus dur et l'autre plus mou», expose Meynen. De quoi bien récupérer avant d'entrer en lice mercredi avec les séries du 100 m nage libre.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)