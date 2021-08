Charles Grethen 12e de sa finale olympique

Charles Grethen n'a pas réussi à lutter avec les favoris du 1 500 m, mais atteindre la finale, en explosant au passage son record national qui était déjà magnifique. Le coureur luxembourgeois semblait d'ailleurs aborder cette finale inattendue en étant détendu, avec un petit sourire heureux à la caméra juste avant le départ, au stade olympique de Tokyo.

Le natif de Tuntange, qui a illuminé la quinzaine luxembourgeoise au Japon, s'est d'abord montré en milieu de peloton, en début de course, avant de glisser un peu plus loin. La course s'est décantée après les 700 premiers mètres lors desquels Grethen n'a jamais été décroché. Dans les deux derniers tours, les leaders accélèrent, la distance grandit entre les coureurs.

À 300 m, Charles Grethen tente une accélération. C'est trop court pour reprendre les leaders, mais suffisant pour rester au contact de ceux qui le précèdent et distancer le 13e. Au final, le Luxembourgeois boucle son 1 500 m en 3'36"80, à quelque huit secondes et demi du champion olympique Jakob Ingebrigtsen, qui pulvérise au passage le record olympique, en 3'28"32. Le Kényan Timothy Cheruiyot prend l'rgent en 3'29"01 et le Britannique Josh Kerr repart avec le bronze, en 3'29"05.

(L'essentiel)