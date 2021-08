Da Costa, de Mont-​​Saint-​​Martin, médaillé d'or à Tokyo

???????? CHAMPIOOOON OLYMPIQUE !!!!



Merci Steven Da Costa pour les frissons, à jamais le premier ????#AllezLesBleus #Tokyo2020ffk pic.twitter.com/M720juJfHL — Equipe France (@EquipeFRA) August 5, 2021

Le Français Steven Da Costa, originaire de Mont-Saint-Martin, à deux pas du Luxembourg, est devenu jeudi le premier champion olympique masculin de l'histoire du karaté, qui figure pour la première fois au programme olympique, en s'imposant en finale de la catégorie des -67 kg au tournoi des JO de Tokyo.

Da Costa, N.1 mondial dans sa catégorie et déjà champion du monde en 2018, a battu en finale le Turc Eray Samdan 5-0. Sa médaille est la septième en or pour l'équipe de France et la 26e depuis le début des Jeux.

«J'y ai toujours cru», a-t-il déclaré à l'issue de la finale.

(L'essentiel/afp)