L'essentiel: Pouvez-vous nous raconter votre préparation particulière?

Nicolas Wagner: Nous sommes tous restés en quarantaine à Aix-la-Chapelle, avec les autres cavaliers et leurs chevaux. Il y a un grand concours tous les ans là-bas donc il y a toutes les installations, c’était très confortable. Nous étions testés tous les trois jours, la température des chevaux était vérifiée régulièrement et ils étaient traités pour ne pas ramener d’insectes au Japon. Ils sont partis dans deux vols spéciaux pour Tokyo, les 14 et 15 juillet.

Comment était l’ambiance pendant cette période?

Elle était très bonne, avec les meilleurs cavaliers du monde tous ensemble. On peut les voir, apprendre, s’inspirer. C’est une super expérience.

Quel est votre état d’esprit avant vos premiers Jeux olympiques?

Je suis positif, pas trop stressé. Je suis très content d’être parmi les meilleurs du monde, mais la médaille ce n’est pas pour moi. Je suis trop jeune, des gens sont beaucoup plus âgés que moi, avec beaucoup d’expérience. Ils sont très très forts.

Vous êtes le premier cavalier luxembourgeois qualifié pour les Jeux, cela représente-t-il une pression?

Un peu, mais il y a toujours une pression avant un concours. Le plus important est d’être calme et concentré, en ayant bien préparé le cheval. C’est le plus important. S’il a une forme idéale à Tokyo c’est bien, sinon, on ne pourra rien faire.

(Recueilli par Noémie Koppe et Tom Vergez/L'essentiel)