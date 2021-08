Le roi du marathon Kipchoge vise un doublé de légende

«Les Jeux olympiques ne sont comparables à rien d'autre. C'est seulement tous les quatre ans, c'est regardé par des millions de personnes dans le monde, c'est très important», a prévenu Eliud Kipchoge, interrogé avant le marathon olympique de dimanche.

Le Kényan connaît la course légendaire, il l'avait dominée il y a cinq ans à Rio. Depuis, il a battu le record du monde des 42,195 km (2h01:39 à Berlin en 2018), il est passé sous les 2h d'un marathon officieux en 2019, et il a remporté quatre des cinq grands marathons qu'il a disputé.

I am very excited to be here in the Olympic village in Japan.



It is great that we are able to run the Olympic marathon in these unusual times. On Sunday, I will try to defend my Olympic marathon title from Rio de Janeiro. I cannot wait to witness a wonderful event. Niko tayari. pic.twitter.com/8u0DX7jAN2 — Eliud Kipchoge - EGH???????? (@EliudKipchoge) August 4, 2021

À 36 ans, le plus grand coureur de tous les temps sera privé de son rival éthiopien Kenenisa Bekele, non sélectionné, pour un duel fantasmé par tous les amateurs de course à pied. Mais il peut quand même écrire l'histoire en devenant le 3e homme à réussir le doublé après l'Ethiopien Abebe Bikila (1960 et 1964) et l'Allemand de l'Est Waldemar Cierpinski (1976 et 1980).

À Sapporo, il devra composer avec les Ethiopiens mais aussi avec les conditions: environ 27 degrés mais surtout un taux d'humidité à plus de 80%, qui empêche la transpiration de s'évaporer et donc le corps de réguler sa température. Avec cette donnée, et comme de tradition dans les grands championnats, les allures devraient être assez éloignées des records, ce qui n'a jamais empêché Kipchoge de triompher.

(L'essentiel)