Pourquoi ce nageur s'est-​​il cogné au mur de la piscine?

❌ C'est terminé pour Mewen Tomac et Yohann Ndoye-Brouard, éliminés en demi-finale du 100 mètres dos. Ce dernier a même été disqualifié après avoir manqué son virage #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



«Je n'ai pas vu les drapeaux, je pensais qu'il me restait encore cinq mètres, et au lieu de me retourner, j'ai pris le mur, a raconté Ndoye Brouard, encore incrédule, à l'issue de la demi-finale du 100 m dos. «J'ai pris le mur en demi-finale olympique alors que la finale était accessible, je suis dégoûté, je ne réalise pas encore que je viens de louper cette occasion. Je n'ai jamais vu quelqu'un à qui ça arrivait...».

Une erreur qui a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux.

@INSEP_PARIS Avez vous prévenu MR Ndoye Brouard de la distance des fins de ligne "rouge" au mur ? — Tibo 1979 (@noumeanight) July 29, 2021

La faillite de notre équipe olympique de natation, en une image



Yohann Ndoye Brouard a raté son virage et s'est assommé tt seul



La jeune pousse "Paris 2024" est complètement larguée#JeuxOlympiquesDeTokyo #Tokyo2020 #TokyoOlympics @jeuxolympiques #Natation #Swimming pic.twitter.com/OFNJiJKMip — Tilo_fr ???????? ???????? ️‍Le Fédéraliste Vacciné (@Super_Yoyo_fr) July 26, 2021

Also… Ndoye Brouard crashed into the wall at the 50?!?!! #Swimming — Hannah Daglish (@hkdaglish) July 26, 2021

Des méchancetés qui l'ont poussé à s'expliquer. «Pendant tout le confinement, j'ai remarqué que je voyais mal, que ma vue baissait. Je suis allé voir des ophtalmo, on a fait des examens sur ma cornée et il s'est avéré qu'elle se déforme. J'ai ce qui s'appelle un kératocône, c'est-à-dire que ma cornée se déforme, elle est ronde et elle est en train de devenir un peu ovale. Du coup, je vois de moins en moins bien, j'ai un petit voile gris parfois, je suis ébloui par les phares la nuit, par les spots», explique Ndoye Brouard (20 ans).

️ "Depuis un an, j'ai un problème aux yeux, j'ai une déformation de la cornée"



Après avoir heurté le mur lors de la demi-finale du 100m dos des #JeuxOlympiques, le nageur Yohann Ndoye-Brouard a été moqué sur les réseaux sociaux



Il a tenu à s'expliquerpic.twitter.com/ViE28rW2o1 — franceinfo (@franceinfo) July 28, 2021

«Diagnostiqué il y a un an», il doit être opéré des deux yeux «après les Jeux en septembre» à Paris, précise le récent médaillé de bronze européen du 100 m dos. «Quand on est dans une grande piscine avec des spots à fond, je ne vois pas grand-chose. Parfois je suis aveuglé, je ne vois pas les drapeaux (NDLR: à 5 mètres du mur)», décrit-il, deux jours après avoir été disqualifié de sa course de prédilection pour s'être laissé surprendre par le mur au virage.

À l'entraînement, «ça fait trois jours que je fais des virages tous les jours», lâche Ndoye Brouard. Les premiers jours, je passais sous les drapeaux et j'avais un blocage, j'avais peur de me prendre le mur». «Je ne vais pas me lamenter sur mon sort, mais ce n'était pas facile» après cette mésaventure, raconte le jeune dossiste. «J'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs, ça m'a un peu impacté mais je me suis remis dedans et je m'en suis servi comme force. Et j'ai reçu quand même beaucoup plus de messages positifs».

(L'essentiel/AFP)