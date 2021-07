Les favorites américaines écrasées d'entrée

Les JO de Tokyo • Les Jeux olympiques d'été se déroulent du 23 juillet au 8 août à Tokyo, au Japon. • 11 000 sportives et sportifs de 206 pays se disputent les 339 médailles d'or mises en jeu. • Douze athlètes luxembourgeois participent. • L'essentiel vous raconte ces JO et leurs à côtés dans ce Newsticker.

Mercredi 21 juillet

Football Les Américaines écrasées d'entrée

Les stars de l'équipe féminine des États-Unis de football, qui étaient invaincues depuis 44 matches, ont été écrasées 3-0 mercredi par la Suède lors de la première journée du tournoi olympique à Tokyo (groupe G).

Les JO 2020 ont donc connu leur première grande surprise puisque les Américaines, doubles championnes du monde en titre, sont les grandes favorites de l'épreuve. Mais Megan Rapinoe et ses équipières doivent encore affronter la Nouvelle-Zélande (24 juillet) et l'Australie (27 juillet) et gardent donc toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

Covid Les sponsors dans l'embarras

Toyota, Panasonic, Fujitsu... Les nombreux sponsors japonais des JO continuent de marcher sur des œufs à deux jours de la cérémonie d'ouverture, face à un événement devenu «toxique» pour leur image au Japon à cause du Covid-19. «Les Jeux olympiques se sont transformés en quelque chose de toxique à Tokyo, où ils ont un soutien très faible du grand public», a commenté Jules Boykoff, universitaire américain spécialiste du sport et de la politique.

Pour les sponsors nippons, «être associé à un événement aussi impopulaire est devenu risqué au niveau de leur image de marque. C'est du jamais vu dans l'histoire politique des JO», selon M. Boykoff. «La marque des JO de Tokyo a complètement perdu sa bonne réputation. Donc pour les sponsors japonais, il est préférable de dire qu'ils ne vont pas exploiter leurs droits associés à l'événement plutôt que de les exercer», a renchéri Taisuke Matsumoto, avocat d'affaires spécialiste du sport. Lundi, le géant mondial de l'automobile Toyota a annoncé que ses dirigeants n'assisteraient pas à la cérémonie d'ouverture de vendredi.

Softball Un ours tente de s'incruster au match

Un spectateur inattendu - un ours noir d'Asie - a bien failli perturber le match à huis clos de softball entre le Japon et l'Australie, mercredi. Ces animaux s'aventurent souvent hors des bois ou des forêts au Japon. Un porte-parole de la police de Fukushima a indiqué à l'AFP, qu'un ours avait été repéré mardi, puis à nouveau mercredi, quelques heures avant l'ouverture du stade.

«Un garde a trouvé un ours à l'intérieur du Parc des sports d'Azuma tôt dans la matinée d'hier. Nous avons également reçu des informations similaires ce matin», a déclaré ce porte-parole. «Nous n'avons pu trouver ou capturer l'ours et même s'il n'y a pas de spectateurs au stade, nous sommes en alerte et recherchons l'ours autour du site», a-t-il ajouté. Des médias locaux ont identifié l'intrus comme étant un ours noir d'Asie, le quotidien Sports Hochi affirmant que tous les gardes affectés au site olympique avaient passé la nuit à chercher l'animal.

JO 2032 Brisbane accueillera les Jeux

Seule en lice, la ville australienne a été élue par les membres du CIO réunis pour leur 138e session dans la capitale japonaise et succèdera donc à Paris, hôte des JO 2024, puis à Los Angeles, hôte de ceux de 2028.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



Équitation Un Australien positif à la cocaïne

Jamie Kermond, 36 ans, a été suspendu par la fédération après un test positif à la cocaïne effectué en juin, a fait savoir la fédération, dans un communiqué. «M. Kermond est interdit de participation à tout événement relevant des normes de l'Agence mondiale antidopage (AMA), y compris les Jeux olympiques de Tokyo 2020, tant que sa suspension provisoire est en vigueur», explique la fédération.

Covid Deux sportives infectées et forfaits

La skateboardeuse néerlandaise Candy Jacobs et la taekwondoïste chilienne Fernanda Aguirre, testées positives au coronavirus à Tokyo, ont été les premières sportives présentes au Japon à devoir renoncer à participer aux Jeux à cause du Covid-19, mercredi.

La Chilienne , qui venait d'Ouzbékistan où elle s'était préparée avec son encadrement technique, «est asymptomatique et en bonne santé, mais ne pourra malheureusement pas concourir» a expliqué le Comité olympique chilien (COCH)le COCH dans un communiqué. Elle s'est déclarée «détruite et très triste» sur les réseaux sociaux. De même, la skateboardeuse néerlandaise Candy Jacobs s'est dite «accablée» par la nouvelle, sur les réseaux sociaux.

Softball La première victoire va au Japon

L'hôte japonais a commencé ses JO à domicile par une victoire 8-1 lors du premier match de softball contre l'Australie. La rencontre a eu lieu mercredi matin, deux jours avant la cérémonie d'ouverture, à Fukushima, à 300 km au nord de Tokyo.

La ville martyre de 2011 accueillera non seulement du softball, mais aussi la version masculine de ce sport, le baseball, qui célèbrent leur retour aux JO d'été.

Cérémonie Peu de dignitaires attendus

Beaucoup moins d'officiels que prévu assisteront à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, vendredi. Un porte-parole du gouvernement de Tokyo a annoncé que les dirigeants d'une quinzaine de pays et d'organisations internationales sont attendus.

Le président français Emmanuel Macron est un des rares chefs d'État annoncé, son pays accueillant les prochains JO en 2024. Il rencontrera en tribune officielle, pour cette cérémonie à huis clos, le Grand-Duc Henri, qui a annoncé samedi sa participation aux Jeux.

