Suivez les aventures du Luxembourg aux JO

Les JO de Tokyo • Les Jeux olympiques d'été se déroulent du 23 juillet au 8 août à Tokyo, au Japon. • 11 000 sportives et sportifs de 206 pays se disputent les 339 médailles d'or mises en jeu. • Douze athlètes luxembourgeois participent. • L'essentiel vous raconte l'aventure luxembourgeoise durant ces JO, et les à côtés, dans ce Newsticker.

Jeudi 22 juillet

12! Voici ceux qui représentent le Luxembourg

Les athlètes Charel Grethen et Bob Bertemes, les cyclistes Michel Ries, Kevin Geniets et Christine Majerus, le triathlète Stefan Zachaüs, le cavalier Nicolas Wagner, les pongistes Sarah De Nutte et Ni Xia Lian, les nageurs Raphaël Stacchiotti et Julie Meynen, le tireur à l'arc Jeff Henckels... voici les 12 sportifs qui représentent le Luxembourg durant ces JO de Tokyo.

C'est trois de plus qu'à Rio en 2016 (9 athlètes présents), et cinq de plus qu'à Londres en 2012 (sept qualifiés).

Ambiance «Les organisateurs ne sont pas énervants»

La nageuse luxembourgeoise Julie Meynen trouve l'ambiance très bonne à Tokyo, malgré toutes les restrictions sanitaires. Arrivée lundi au village olympique, elle s'est confiée à L'essentiel.

Chanceux Le Grand-Duc Henri est sur place

Le Grand-Duc Henri est présent au Japon! Le chef de l'État, membre du Comité international olympique (CIO) et du conseil d'administration du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL), doit assister, parmi de rares chanceux, à la cérémonie d'ouverture ainsi qu'à la 138e session du CIO.

(AFP)

(L'essentiel)