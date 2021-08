Beuverie au village: les fêtards risquent gros

Des athlètes et des membres d’une fédération ont été surpris en train de boire de l’alcool et de faire la fête dans le parc du Village olympique. Problème: la consommation d’alcool est strictement interdite en dehors des chambres ainsi que dans les endroits publics et communs du Village afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

Le directeur général de Tokyo 2020, Toshiro Muto, s’apprête désormais à prendre les mesures nécessaires contre les contrevenants. «Durant la nuit du 31 juillet, plusieurs athlètes et membres de délégations ont été vus dans le parc du Village avec de l’alcool. Nous examinons de près la situation et, en fonction de notre enquête, nous prendrons les mesures correspondantes», affirme le dirigeant.

Jusqu’à l’exclusion des Jeux

La police avait été dépêchée sur les lieux pour mettre fin à la beuverie. Avant le début des JO, les athlètes et officiels avaient été prévenus des mesures de lutte contre le coronavirus dont l’interdiction de consommer de l’alcool hors des chambres en fait partie.

Les sanctions peuvent aller de l’amende à l’exclusion des Jeux olympiques pour les cas les plus graves. Près de 18 000 athlètes et officiels logent dans le Village olympique qui comprend 21 immeubles et 3800 appartements.

(L'essentiel/Sport-Center)