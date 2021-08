Un champion olympique qui tricote en tribunes

Tom Daley est une star dans les bassins et sur les plongeoirs. À Tokyo, associé à Matty Lee, il a été sacré champion olympique sur le plongeon synchronisé à 10 mètres. Il avait déjà récolté le bronze à deux reprises, lors des JO de Londres en 2012, et ceux de Rio en 2016.

Le Britannique, également triple champion du monde, a visiblement une autre passion que le plongeon. Alors qu’il assistait à la finale féminine à trois mètres, dimanche à Tokyo, il a été surpris par les caméras du stade en train de tricoter. Cette scène est vite devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tom Daley is knitting at the 3m women final #Tokyo2020 pic.twitter.com/cyR5rGRRxE — Dal Bologknees (@DalBologknees) August 1, 2021

Une pochette pour sa médaille d’or

Pour les fans de Tom Daley, la dextérité de leur champion n’est pas une surprise. Il ne s’est jamais caché qu’il aimait manier les aiguilles. Au lendemain de son titre olympique, il avait même présenté sa dernière création.

What did @TeamGB's @TomDaley1994 do after winning an Olympic gold medal?



He knitted a little pouch for it #TokyoOlympics (via IG/madewithlovebytomdaley) pic.twitter.com/SCg3lV3KIk — #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 29, 2021

«Ce matin, j’ai confectionné une petite pochette pour ranger ma médaille. D’un côté il y a le drapeau britannique, et de l’autre le drapeau japonais», avait-il expliqué, avec un grand sourire, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Défenseur de la cause LGBTQ+

La star du plongeon est l’un des athlètes qui a fait son coming out il y a déjà de longues années. Il est un grand défenseur de la cause LGBTQ+ depuis 2013.

La semaine dernière en conférence de presse, suite à sa victoire, il avait déclaré: «Je suis fier de dire que je suis gay et champion olympique. Quand j’étais plus jeune, je pensais que je ne serais jamais rien ou que je n’arriverais jamais à rien, à cause de ce que j’étais. Et le fait d’être champion olympique, maintenant, montre que l’on peut tout réussir».

(L'essentiel/Claude-Alain Zufferey)