Une défaite pour le 100e triple-​​double du «King»

Les Grizzlies de Memphis ont résisté jeudi soir au 100e triple-double de la carrière de LeBron James en s’imposant 108-95 en NBA face aux Los Angeles Lakers, tandis que les 76ers se sont fait surprendre par le Utah Jazz, vainqueur 118-96 à Philadelphie grâce à un Rudy Gobert en grande forme. Malgré les 20 points, les 10 rebonds et les 11 passes décisives de King James, les Lakers, qui se maintiennent à la 6e place de la conférence Ouest, ont été étouffés par les Grizzlies, pourtant privés de leur meilleur marqueur, le meneur Ja Morant, et de leur défenseur Dillon Brooks.

«On a pris une fessée»

Anthony Davis a eu beau ajouter 22 points à ceux marqués par son coéquipier LeBron James, cela n’a pas suffi à compenser les 22 balles perdues par les Lakers. «Notre plus grande bataille, notre plus gros problème cette année, c’est la régularité», a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank Vogel. «Dès que nous faisons un pas en avant, nous retombons et nous réalisons une performance décevante. Nous devons trouver un moyen de corriger ça».

James a déclaré que les pertes de balles, converties par les Grizzlies en 27 points, avaient été la clé du match. «Ce soir (ndlr: jeudi), c’est ce qui nous a tués», a-t-il affirmé. «Nous avons fait un sacré boulot lors des sept derniers matches avec une moyenne de seulement 12,5 balles perdues. Ce soir, nous en avons concédé 22, ce qui fait 27 points». «C’était notre talon d’Achille avant les sept derniers matches, et ce soir (jeudi) on a pris une fessée», a admis LeBron James.

