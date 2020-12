À 7 ans, la fille d'une star NBA sauve sa famille

L'expérience a dû être traumatisante, mais la petite fille de Demar DeRozan s'est comportée comme une cheffe. Un cambrioleur du nom de Justin Bergquist est entrée dans la maison de la star des San Antonio Spurs, le 19 novembre dernier, à Los Angeles. Le malfrat y a passé 17 minutes avant de tomber nez à nez avec l'enfant.

«D'après la vidéosurveillance, il a mis son doigt sur sa bouche et lui a fait comprendre qu'elle devait rester calme». Mais la petite fille a été plus maline, courant en bas des escaliers puis hurlant pour prévenir ses parents. Le basketteur a alors poursuivi le suspect, jusqu'à ce que ce dernier s'enfuit de la villa. Puis son épouse a appelé la police.

«J'ai vu bien pire que ça»

La cambrioleur âgé de 22 ans a finalement été repéré et arrêté. Il a confié aux autorités qu'il cherchait en réalité la maison de Kylie Jenner, mais qu'il s'était trompé de propriété. Chez les DeRozan, l'homme a simplement cassé une vitre, soit 15 000 dollars de réparation tout de même. Il a été inculpé pour cette intrusion avec interdiction formelle de s'approcher de Kylie Jenner et de la famille DeRozan.

Interrogé sur cet incident révélé par TMZ, l'ailier des Spurs a voulu rassurer tout le monde: «Tout va bien. J'ai grandi à Compton (NDLR: ville située dans la banlieue de Los Angeles où le taux de criminalité est très élevé), j'ai vu bien pire que ça».

ICYMI: #Spurs guard DeMar DeRozan confirmed TMZ's report that he had to confront an intruder that entered his LA-area house while he and his family were inside about two weeks ago.



"Yeah, everything is good. I grew up in Compton, California. I've been through worse." #NBA pic.twitter.com/Knp6FxuEQ3