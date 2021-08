Duel au sommet en F1 aux portes du Luxembourg

Après une première partie de saison à rebondissements, achevée par deux Grands Prix spectaculaires en Grande-Bretagne et en Hongrie, la F1 reprend à Spa (Belgique) avec Lewis Hamilton et Max Verstappen séparés de huit points seulement. Grand perdant des deux dernières courses, propulsé dans le mur par Hamilton à Silverstone et accidenté en Hongrie (9e), Verstappen (Red Bull) s'est fait doubler en tête du classement par le Britannique de Mercedes, qui vise ce week-end une 100e victoire.

En Belgique, où il est né d'une mère belge il y a presque 24 ans, le Néerlandais veut retrouver les sommets. «C'est un bon endroit pour relancer la lutte pour le championnat», juge-t-il. «C'est mon circuit préféré, c'est vraiment cool de conduire ici avec autant de virages à grande vitesse et de changements de relief», projette-t-il, «impatient de voir tous les fans qui viendront nous soutenir» et «à nouveau autant d'orange dans les tribunes». Surtout qu'après la Belgique, il enchaînera dès la semaine prochaine avec une autre course à domicile: le Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort.

Une météo imprévisible

Avec une troisième course en trois semaines, au programme en Italie, le «restart» s'annonce corsé, avant la suite d'un calendrier incertain à cause de la pandémie, qui vient d'avoir raison du Grand Prix du Japon. Si la Formule 1 tient toujours à organiser un record de 23 courses, les GP d'Australie et du Japon n'ont toujours pas été remplacés. Honda, qui n'aura donc pas son GP maison à Suzuka avant de quitter la discipline en fin de saison, pourrait ce week-end se consoler par un succès à l'occasion de sa 50e course comme motoriste de Red Bull.

L'autre enjeu du reste de l'année sera la lutte entre les constructeurs, avec, en tête, Mercedes (303) devançant Red Bull (291) de douze points. «C'est sans aucun doute l'une des saisons de F1 les plus intenses dont je me souvienne, jusqu'à présent», estime le patron de l'écurie allemande Toto Wolff, prévenant que «la bataille est loin d'être terminée».

Pour Toto Wolff aussi, la météo «notoirement imprévisible à Spa et qui réserve toujours son lot de surprises», sera à scruter. Pour le moment, la pluie est au programme.

(L'essentiel/afp)