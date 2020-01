Attention au phénomène, Zion va débuter en NBA

Les New Orleans Hornets attendaient cela depuis le début de la saison. Leur «rookie» Zion Williamson va enfin faire ses débuts en NBA, jeudi, d'après la presse américaine. Blessé au genou depuis le début de la saison, l'ancien de la fac de Duke va faire ses premiers pas face au Utah Jazz. Un événement en soi dans la grande ligue, puisque Zion, 19 ans, 1,98 m et 129 kilos, est considéré comme le plus grand phénomène du basket américain depuis l'arrivée de... LeBron James en 2003. Rien que ça!

Doté d'un physique hors normes, l'Américain a dominé le basket universitaire pendant une saison. Les analystes lui prédisent une carrière grandiose. Mais rien est garanti pour le numéro 1 de la draft. L'épreuve de la NBA demeure compliquée pour les jeunes joueurs qui débarquent dans un championnat plus physique et aussi beaucoup plus dense.

Certains «prospects» comme on les appelle n'ont jamais réussi à s'imposer à l'image d'Anthony Bennett, n°1 de draft en 2013. D'autres n'ont pas atteint le potentiel qu'on leur promettait, comme DeAndre Ayton, n°1 en 2018 et aujourd'hui remplaçant à Phoenix. À Zion de confirmer tout le bien que le monde du basket-ball pense de lui...

(th/L'essentiel)