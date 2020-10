«Son décès a tout fait voler en éclats»

Mikaela Shiffrin est revenue sur ces derniers mois difficiles dans un live Instagram avec Olympic Channel. «Ce sont des vagues qui se sont écrasées sur moi et ma famille. J’avais l’impression d’avoir juste assez d’air pour continuer à vivre. Mais pas assez d’air pour vraiment respirer», a confié la skieuse américaine, qui a perdu sa grand-mère, puis son père qui est décédé de manière accidentelle en février dernier.

«Je ne veux pas m'arrêter à cause d'une tragédie familiale»

La skieuse du Colorado avait fait un break avant que la saison ne soit prématurément stoppée en raison de la pandémie. «Je suis consciente que des personnes vivent des situations bien pires. Il faut être reconnaissant pour ce que vous avez, la famille qu’il vous reste, les perspectives d’avenir et prendre ces choses positives autant que possible».

Le futur est flou

Mikaela Shiffrin a rappelé sa volonté de revenir à son plus haut niveau, après avoir dû faire l’impasse sur l’ouverture de la Coupe du monde à Sölden, mi-octobre, en raison de douleurs au dos. «Cette période difficile a renforcé ma motivation de revenir dans le sport. Je ne veux pas terminer ma carrière de skieuse sur cette note et arrêter en raison d’une tragédie familiale, a-t-elle expliqué. Je veux à nouveau être dans le portillon de départ et faire ce que j’aime, même s’il me faudra du temps pour retrouver une bonne place. Mais le futur de manière générale est flou».

La triple lauréate du général de la Coupe du monde a bon espoir de pouvoir être alignée lors des slaloms de Levi, les 21 et 22 novembre prochain. En plus de sa réhabilitation, la skieuse de 25 ans a confié prendre des cours en administration des finances et en fiscalité, ce dont son père s’occupait avant son décès soudain.

«Mon père s’occupait de tout ça pour la famille et moi en particulier et je lui avais dit qu’il faudrait qu’il m’apprenne tout cela, ces prochaines années, a-t-elle expliqué. Mais son décès en février a tout fait voler en éclats et je n’ai pas de manager, de comptable ni de conseiller financier, vu que mon père occupait toutes ces fonctions. Heureusement, ma mère a été un vrai roc et nous traversons cette épreuve ensemble».

