Nick Kyrgios a dégommé Djokovic et Nadal

Même quand il n'est pas sur un court, Nick Kyrgios trouve toujours un moyen de faire parler de lui. Dans un podcast, diffusé mercredi par Ben Rothenberg, l'Australien a parlé de son sport, de lui, mais surtout de ses collègues sur le circuit ATP. C'est là que le fantasque Australien a sorti la sulfateuse. D'abord au sujet de Novak Djokovic. «J'ai l'impression qu'il a un besoin maladif d'être aimé. Il veut être comme Roger (Federer). Il veut tellement être aimé que je ne peux pas le supporter. Sa célébration après les matchs me tue (NDLR: le Serbe lance souvent ses bras pour montrer son amour au public). C'est très embarrassant. Si je le joue et que je le bats, je ferai sa célébration devant lui».

Très bavard à propos du n°1 mondial, le natif de Canberra poursuit: «Peu importe le nombre de Grands Chelems qu'il a gagnés, il ne sera jamais le meilleur. S'il n'arrive pas à me battre, il ne peut pas être le meilleur joueur de tous les temps», lâche alors Kyrgios, qui mène 2-0 dans ses confrontations directes avec Novak Djokovic.

Nadal égratigné, Federer et Murray encensés

Loin d'être rassasié, Nick Kyrgios s'est ensuite attaqué à Rafael Nadal, avec qui il avait eu des mots par conférences de presse interposées, début mars, à Acapulco. «C'est dangereux d'en parler. C'est mon opposé total. C'est quelqu'un de très excessif. Quand il me bat, tout va bien: il dit que tu es un adversaire difficile, que tu as bien joué. Mais quand je l'ai battu, il est passé en mode: "Il ne me respecte pas, il ne respecte pas les fans, il n'a aucun respect pour le jeu". Mais de quoi il parle? J'avais déjà joué de cette façon lors des fois où je l'ai battu et rien n'a changé».

Invité à s'exprimer sur les deux autres membres de l'ex-Big Four, le joueur de 24 ans n'a eu que des mots gentils à l'égard de Roger Federer. «Son talent brut est hors concours. Je l'ai vu jouer contre Taylor Fritz (NDLR: à l'Open d'Australie) et ses mouvements, ses préparations, la façon dont il lit le jeu... Il sera toujours le GOAT (NDLR: le meilleur de tous les temps), explique Nick Kyrgios. L'Australien a aussi encensé Andy Murray, dont la carrière touche à sa fin: «Quand il va revenir, peu importe ses résultats. Dans les vestiaires, c'est le meilleur. Il n'a pas hésité à donner son opinion sur certains sujets, et c'est quelque chose que j'aime chez lui».

(L'essentiel/jsa)